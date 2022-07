Novo Centro de Boxe será inaugurado no Largo de Roma e terá aulas gratuitas

Berço do boxe no cenário nacional, o estado da Bahia está prestes a ter seu primeiro centro de treinamento exclusivo para a modalidade inaugurado em Salvador. O Centro de Boxe e Artes Marciais da Bahia é um projeto do governo estadual que surgiu de uma promessa feita ainda em 2016, após a medalha de ouro conquistada por Robson Conceição na Olimpíada do Rio, e que está em fase final de construção neste mês de julho.

A estrutura, com quase 3.000 m² de área construída no Largo de Roma, na Cidade Baixa, será administrada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e fornecerá aulas diárias e gratuitas para diversas modalidades de luta. Segundo a Sudesb, além do boxe, serão ofertadas aulas de judô, jiu-jitsu, muay thai, MMA, aikidô, kung fu, karatê, taekwondo e kickboxing.

Programada para junho, a inauguração do local foi adiada e ainda não há uma data exata para abrir as portas.

O espaço contará com um salão principal de 100 m², onde serão instalados os ringues e tatames, além de todos os outros equipamentos necessários para as aulas e treinamentos de atletas profissionais das modalidades.

Atletas baianos ganharam relevância nas últimas duas Olimpíadas, principalmente no boxe. Além de Robson Conceição, campeão olímpico em 2016, Hebert Conceição faturou a medalha de ouro em Tóquio, no ano passado, e Bia Ferreira ficou com a prata.

A Sudesb informou que o local faz parte de um processo de ampliação do investimento esportivo por parte do governo estadual. Os custos da obra, que foram feitas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), são de R$ 3,7 milhões.

Esse não é o primeiro espaço dedicado à prática de artes marciais no estado. Em Lauro de Freitas, próximo à praia de Ipitanga, foi construído em 2014 o Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), mas que nos últimos anos encontra-se em estado de abandono.

A Sudesb informou que serão investidos R$ 3,2 milhões num processo de revitalização. O Centro Pan-Americano de Judô passará a se chamar Arena de Esportes da Bahia, abrigando, além do judô, outras modalidades esportivas, segundo o órgão.