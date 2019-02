Novo centro de educação infantil do Calabar tem investimento de R$ 5 milhões

As crianças que moram no bairro do Calabar, em Salvador, terão uma unidade de educação novinha em folha para estudar. É que na noite desta terça-feira (19), o prefeito de Salvador, ACM Neto, autorizou a reconstrução do Centro de Educação Infantil (Cmei) na localidade.

A antiga escola do Calabar, na Rua Maria Pinho, funcionou com cinco salas que atendiam a cerca de 100 alunos, de 2 e 3 anos, até o final de 2018.

Se antes as aulas eram restritas às turmas do grupo I ao III, o novo equipamento aumentará para 200 a capacidade da unidade, que passará a receber estudantes de 4 a 5 anos, dos grupos IV e V.

A nova unidade ficará pronta em dez meses e tem o investimento total de R$ 5.094.402,67, de acordo com o prefeito de Salvador, que se referiu ao novo Cmei como uma unidade moderna.

"O novo Cmei vai permitir matricular mais crianças, já no próximo ano. Serão 200 crianças a mais. Vamos triplicar a oferta de vagas na educação infantil. Manteremos a creche para que todo ciclo seja oferecido dentro do Calabar", disse Neto.

Durante a solenidade de autorização da reconstrução, o prefeito também autorizou a demolição da estrutura, que começou a ser derrubada por volta de 19h30.

Enquanto as obras estão em andamento, os 100 alunos serão realocados em um prédio provisório, próximo ao Calabar, na Rua Plínio Moscoso, nº 945, no Jardim Apipema.

Estrutura

O Cmei será construído em área equivalente a 1.414,93 m² e, além das oito salas de aulas, ele terá varanda, solário, jardim gramado, guarita, sanitário na guarita, casa de gás, casa de lixo, casa de bombas, subestação, brinquedoteca, recebimento, lavanderia, copa e seis sanitários masculinos e femininos.

A unidade terá também salas para direção, coordenação, recepção/secretaria, professores/reunião, depósito de material didático, acolhimento, refeitório, área para banho, sanitário infantil, depósito, repouso e sanitários para pessoa com deficiência.

A unidade também contará com elevadores, todos adaptados para pessoas com deficiência ou dificuldade de mobilidade.

Educação

Segundo a prefeitura, a gestão atual, de 2013 a 2019, construiu 37 novas escolas e reconstruiu 35, além de reformar outras 164, totalizando 236 unidades educacionais que passaram por algum tipo de intervenção.

De acordo com ACM Neto, o investimento em educação não aparece de imediato. "É um resultado que aparece a longo prazo. Cuidar da educação é cuidar do futuro das pessoas. É isso que a gente sonha, é isso que a gente deseja. Cuidando da educação, a gente olha pelas pessoas e é a prioridade verdadeira de uma gestão pública eficiente", destacou ACM Neto.

Em nota, a prefeitura afirmou que, em 2012, a cidade contava com 17 mil vagas na Educação Infantil e, até o final de 2018, o número alcançou a marca de 45 mil.

Educação infantil

Pelo menos 16 unidades escolares municipais no segmento infantil passaram por demolição e reconstrução, são elas: a Escola Municipal de Plataforma, em novembro de 2018, seguida pelos Cmeis Fruto do Amanhã; Yolanda Pires; Escola Municipal Engenho Velho da Federação; Angelina Rocha de Assis; Cmei de Nova Sussuarana; Escola Municipal do Pau Miúdo; Cmei Antônio Pithon; Maria Rosa Freire; Mario Altenfelder; e Cmei Maria da Conceição.

As unidades escolares que serão demolidas e reconstruídas pela Prefeitura somam investimentos, ainda segundo a prefeitura, de R$ 96 milhões.