Novo centro oftalmológico é inaugurado em Salvador

São 6,5 milhões de pessoas no país com algum tipo de deficiência visual, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desses, 80% dos casos de cegueira são resultantes de causas previsíveis ou tratáveis, tais como o glaucoma e a catarata. Para mudar o cenário, foi apresentado, nessa terça-feira (12), à comunidade médica o HOBrasil, novo hospital de olhos da capital baiana. Para o público, a previsão de início dos serviços é 5 dezembro.

Segundo os médicos, as cirurgias têm sido alternativas exitosas para pacientes que buscam resolver problemas oculares de forma rápida, eficaz e minimamente invasiva. O novo centro busca reunir a tecnologia disponível na cidade para intervenções no cuidado com os olhos e um espaço de estudos e capacitação.

Inauguração do novo hospital oftalmológico HOBrasil (Foto: Betto Jr.)

Localizado na Avenida Tancredo Neves, a estrutura do HOBrasil conta com oito salas cirúrgicas e 35 leitos de recuperação. O empreendimento é uma iniciativa do Grupo Opty, o maior da América Latina. A estrutura poderá realizar desde cirurgias simples - como catarata - até as mais complexas, atendendo particular ou por planos de saúde.

“A ideia do centro foi oferecer para Salvador uma estrutura que poucos lugares do Brasil têm, com qualidade, um fluxo de atendimento humanizado, qualidade dos equipamentos, tanto para os nossos médicos e pacientes, quanto para a sociedade oftalmológica”, explica Marcello Palermo, diretor da regional Nordeste.

Marcello Palermo, diretor da regional Nordeste (Foto: Mauro Akin Nassor/ CORREIO)

Todo oftalmologista, mesmo que não seja vinculado a uma clínica do grupo, poderá contar com a estrutura para realizar seus procedimentos. Para isso, ele deve entrar em contato com o centro.

Segundo o grupo, para além de centro cirúrgico, o novo hospital quer se estabelecer como centro de inovação, se constituindo, também como lugar de estudos para os profissionais. “A proposta é manter essa estrutura como um centro de inovação e tecnologia disponível para toda a oftalmologia da Bahia. Em um primeiro momento, vamos aglutinar todos esses equipamentos que já temos e depois ir atualizando com o que tiver de melhor na tecnologia desse segmento. É utilizar o centro cirúrgico não só como centro cirúrgico, mas também como centro de inovação, de treinamento, de capacitação”, explica Marcello Palermo.

Na estruturação do empreendimento, protocolos de segurança foram instalados. Eles visam a prevenção de eventualidades no atendimento e nas cirurgias.

No total, são 15 pilares de atenção com orientações e condutas, entre eles, identificação do paciente; higienização das mãos; garantia cirúrgica; procedimentos clínicos; controle no armazenamento e descarte de medicamentos; rastreabilidade do uso de remédios; comunicação efetiva entre equipe multiprofissional e também com profissionais de serviços de saúde; e auditorias de verificação de adequação.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier