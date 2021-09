Novo Centro Público de Economia Solidária é inaugurado em Porto Seguro

Mil e quinhentas famílias serão beneficiadas com o trabalho de assistência socioprodutiva do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Costa do Descobrimento e Extremo Sul. O equipamento foi inaugurado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), no último sábado (11), em Porto Seguro.

O evento de inauguração contou com a apresentação cultural da dança Awé Pataxó e reuniu lideranças indígenas, autoridades políticas e integrantes da sociedade civil. A sede do Cesol agrega ainda uma loja para comercialização de produtos da economia solidária.

“O Governo da Bahia tem um programa inédito no Brasil que são os Centros Públicos de Economia Solidária. Agora, chegamos a quinze unidades cobrindo também a Costa do Descobrimento e o Extremo Sul. É um equipamento muito importante para qualificar o trabalho dos empreendimentos econômicos solidários do território”, afirma o titular da Setre, Davidson Magalhães.

Para o coordenador no novo Cesol, Karkaju Pataxó, a estrutura inaugurada reflete um trabalho conjunto para proporcionar o acesso dos empreendedores à qualificação. “Somando todo o esforço que a Setre vem fazendo junto com a Associação Beneficente Josué de Castro (ABJC), temos a oportunidade de dar um suporte muito maior aos empreendimentos e com uma localização privilegiada e estratégica na Avenida Portugal, em Porto Seguro”, acrescenta.

O presidente da ABJC, entidade responsável pela gestão do equipamento, Diego Felisardo, reafirma o compromisso com a realização de um trabalho em equipe de excelência para gerar frutos positivos e histórias de sucesso no novo Centro Público. “Temos a responsabilidade em fazer a gestão e a assistência técnica cada vez melhores para que os empreendimentos possam se tornar sustentáveis e se consolidar nos seus territórios de identidade”, conclui.

Abrangência

Ao todo, incluindo Porto Seguro, 21 municípios das duas regiões serão contemplados com a atuação do Cesol: Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Santa Cruz Cabrália, Alcobaça, Caravelas, Ibirapoã, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas e Vereda.

O novo equipamento também disponibiliza formações e distribuição de insumos e equipamentos a associações e cooperativas atendidas. Os grupos farão parte de redes de comercialização com inserção em mercados convencionais e em lojas próprias e apoiadas pelo Cesol.