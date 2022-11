Novo colégio de tempo integral vai funcionar no bairro de São Cristóvão, em Salvador

O Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques foi inaugurado no bairro de São Cristóvão, em Salvador, nesta terça-feira (8). A escola terá capacidade para três mil estudantes em turno parcial ou 1,5 mil, em tempo integral.

Realizada em parceria entre a Secretaria da Educação (SEC) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), a obra contou com investimento de R$ 28,5 milhões do Governo da Bahia.

A inauguração contou com a presença do governador Rui Costa. Também compareceram ao ato, o governador eleito Jerônimo Rodrigues e seu vice-governador, Geraldo Júnior.

O investimento em unidades escolares de grande porte e com equipamentos de lazer, esporte, pesquisa e tecnologia compõem as medidas adotadas para melhoria na qualidade da educação oferecida pelo Estado. "Essa é uma aposta para melhorar o engajamento dos alunos com a educação, esporte e cultura, por meio de projetos desenvolvidos em espaços adequados", declarou Rui Costa.

Já em funcionamento para o ensino fundamental II, médio e cursos profissionalizantes em Guia Turístico e Técnico de Informática, a estrutura da nova unidade escolar é composta por 34 salas de aula, das quais uma sala de música, uma multifuncional e outras duas para jogos e lutas. O colégio conta ainda com laboratórios de física, química, informática e biologia, além de biblioteca, refeitório, auditório, campo society, quadra poliesportiva coberta com arquibancada e piscina semiolímpica.

Mais recursos pedagógicos

Um aspecto importante destacado pelo secretário da Educação, Danilo Melo é quanto ao projeto político-pedagógico. "A nova escola prevê e executa o programa de salas ambientes, em que os professores das diversas áreas recebem os alunos em suas devidas salas para fazer a mediação pedagógica. Temos as salas de geografia, história, física, matemática, biologia e filosofia, além do suporte dos laboratórios. Uma mediação pedagógica diferenciada em que o aluno é o protagonista e o professor dispõe de mais recursos", explica o gestor da pasta.

Para Felipe Mário, aluno do 7° ano, a nova estrutura do colégio vai ajudar a melhorar o seu aprendizado. "Aqui tem quadra, tem campo, tem laboratórios, tem tudo. Na minha antiga escola não tinha praticamente nada", compara o estudante.

Em fase final de execução das obras, mais três colégios de tempo integral serão entregues em Salvador, para as comunidades dos bairros do Lobato, Sussuarana e Jardim Cajazeiras. Outras quatro escolas foram entregues pelo Governo do Estado na capital, em Vila Canária, Imbuí, Cabula e Paripe.