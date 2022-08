Novo filhote de baleia jubarte é encontrado morto em praia da BA

Mais um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto nas praias da Bahia. Desta vez, o animal foi resgatado no município de Nova Viçosa, no sul da Bahia, na manhã terça-feira (23).

Segundo a coordenadora do Programa de Resgate do Projeto Baleia Jubarte, Adriana Colosio, o filhote estava no local há cerca de 3 a 4 dias e já se encontrava em estado avançado de decomposição.

A baleia era um macho e estava com boa condição corporal. Os órgãos, no entanto, já estavam liquefeitos e não foi possível concluir a causa do óbito. Foram colhidas amostras biológicas para análises laboratoriais.

Esse é mais um dos casos, que tem sido recorrentes nesse período do ano, na Bahia. Adriana explica que isso se deve ao período de migração das baleias. "É o período que essa espécie migra paro o banco de Abrolhos para acasalar e parir os filhotes, e nesse processo alguns animais morrem", explica.

Na última sexta, um filhote de baleia foi encontrado morto na areia da praia do bairro de Ondina, em Salvador. No último dia 14, um outro filhote de baleia jubarte foi encontrado na Praia de Ipitanga, em Salvador. Ainda esse mês, no dia 4, outro foi visto na praia de Baixios, no município de Esplanada, a 150 km de Salvador.