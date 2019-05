Novo Horizonte adota os Objetivos de Sustentabilidade da ONU

Um dos mais jovens municípios da Bahia, Novo Horizonte (a 561 km de Salvador), na Chapada Diamantina, tornou-se um dos primeiros do estado a aderir, oficialmente, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. A adoção foi formalizada na segunda-feira (27/5) durante evento que reuniu cerca de 300 pessoas no Salão Paroquial da cidade, entre autoridades, representantes dos setores público e privado e a comunidade local.

“Os ODS serão nossos parceiros aqui no município. Novo Horizonte estará presente em uma rede internacional, o que é fundamental, pois precisamos ser vistos”, destacou o prefeito Djalma Abreu dos Anjos na primeira parte do evento, realizado pela manhã. Com a adesão à Agenda 2030 da ONU, a cidade do Sudoeste projeta dar mais visibilidade a ações de sustentabilidade que já implementa (sete dos 17 ODS), além de desenvolver outras inéditas.

Novo Horizonte, que completará 30 anos de emancipação em junho, tem sido referência estadual em educação nos últimos anos ao conquistar, por exemplo, o quarto lugar no Ideb em 2017 (anos iniciais) e a terceira colocação nos anos finais de aprendizagem. “Mesmo sendo uma cidade de apenas 12.500 habitantes, já temos todo o nosso projeto educacional pronto”, ressaltou o gestor. Para alcançar esses índices foram realizados investimentos em consultoria educacional, formação continuada de professores e avaliações diagnósticas.

O presidente da Câmara de Vereadores, Gean Oliveira, afirmou que é muito importante trazer os ODS para um município pequeno. “Seremos conhecidos mundialmente. Vamos trabalhar juntos nesse sentido”, assegurou. O presidente da Cooperativa dos Garimpeiros de Novo Horizonte, José Flávio Júnior, observou que haverá muito trabalho para garantir o cumprimento das metas. A cooperativa está se comprometendo. Nosso êxito virá de forma conjunta, porque são objetivos que tratam do bem comum”.

A iniciativa de Novo Horizonte em aderir às metas de sustentabilidade da ONU mobilizou a região como um todo

A iniciativa de Novo Horizonte em aderir às metas de sustentabilidade da ONU mobilizou a região como um todo. Presente no evento, o prefeito de Ibitiara José Roberto Oliveira (Beto) anunciou que o município vizinho também vai aderir aos ODS em breve. “Dentre esses 17 itens, o que mais me chama a atenção é a erradicação da pobreza extrema [ODS 1]. A riqueza produzida pelo mundo é suficiente para alimentar todos os habitantes da terra. Como prefeito de Ibitiara, quero também participar de todos esses objetivos. É preciso que eles estejam dentro de toda a esfera pública e do coração de cada um de nós”, defendeu.

Na mesma linha, o prefeito de Dom Basílio e presidente do Consórcio da Bacia do Paramirim, Roberval Galego, citou que Novo Horizonte serve como referência. “Me surpreendi com a quantidade de gente aqui participando deste evento. Mostra que a população está, realmente, querendo esse desenvolvimento”.

Depois das falas das autoridades, um minidocumentário sobre a cidade foi exibido. Na ocasião, o público presente conheceu a história de José Firmiano de Souza, o popular “Zé Salão”, fundador do município que hoje conta com dois distritos e mais de 40 povoados. Sempre que via uma novidade por anda passava, Zé Salão, que era comerciante, fazia questão de trazer para Novo Horizonte. A primeira vitrola e o primeiro rádio do local, por exemplo, foram trazidos pelo visionário.

Na sequência, o prefeito Djalma Abreu dos Anjos assinou o decreto de adesão de Novo Horizonte aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, juntamente com estudantes da rede pública de ensino que simbolizaram o presente e o futuro do município. Estabelecidos em 2015, os ODS devem ser cumpridos até 2030.

O diretor do Worldwatch Institute (WWI) no Brasil, Eduardo Athayde, lembrou que os ODS representam um caminho que a ONU começou ainda nos anos 90, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que foram substituídos pelas metas de sustentabilidade há quatro anos. “Estamos diante de um momento de grande mudança. Os ODS foram feitos para os cidadãos. Uma entrega que a nossa geração faz às próximas gerações”, enfatizou.

Athayde também lembrou a importância de colocar em prática a Agenda 2030 da ONU. “Os ODS demandam prazos, orçamentos, tarefas e entregas, do contrário, ficam somente na teoria”, reforçou. O diretor do WWI observou que a partir de agora Novo Horizonte passa a ser global, “um ponto do planeta” e não somente uma cidade do interior da Bahia. Além disso, defendeu a criação do Instituto Tecnológico de Novo Horizonte (ITNH).

O gerente de empreendimentos minerais da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Adalberto Ribeiro, abordou a necessidade de se reduzir os impactos ambientais no setor da mineração, um dos mais importantes para Novo Horizonte, cidade que explora quartzo, barita e ouro. O minério tem uma vida útil, um ciclo com início, meio e fim, não é para sempre. É muito importante a sociedade e suas lideranças terem conhecimento de suas riquezas, porque só assim será possível administrá-las”, lembrou o geólogo.

Por fim, o representante da Agência Nacional de Mineração, Miguel Brandão, falou sobre a importância do trabalho da instituição e esclareceu como funciona o processo referente a obtenção de autorização para exploração de lavra garimpeira. “A lei 7.805/1989 define esse regime e prevê a mediação de conflitos entre mineradoras e garimpeiros. A sociedade civil deve acessar essa legislação para saber dos seus direitos”, sugeriu.

O prefeito se reuniu com autoridades para discutir o plano de ações do município para conseguir atingir os ODS No período da tarde, o prefeito e demais autoridades participaram de uma reunião cujo o foco foi discutir o plano de ações do município para conseguir atingir os ODS. Entre as instituições que já manifestaram interesse em estabelecer parcerias com Novo Horizonte estão o Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia (Igeo/Ufba) e o Instituto Federal da Bahia (Ifba), entre outras.

Novo Horizonte em seis tópicos: O município aderiu aos ODS das Nações Unidas; 12.500 habitantes; Completará 30 anos de emancipação em junho; Na área da educação, ocupa os melhores lugares do Ideb; Produz quartzo rutilado, barita e ouro; Responde por 40% da produção de alho do estado

