Novo Horizonte é nova cidade baiana a adotar a Agenda 2030 da ONU

No próximo dia 27, a prefeitura Municipal de Novo Horizonte, município localizado a 580 de Salvador, estará aderindo oficialmente à Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas(ONU), em prol dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS). Para marcar o lançamento, que será realizado no Salão Paroquial do município, das 8h às 12h, representantes da cidade conhecida como maior produtora de barita (BaSO4) do país estiveram no início da manhã dessa quinta(16) na sede da Rede Bahia para apresentar a proposta para a diretora e acionista do CORREIO Renata Correia, e para o gerente de Marketing, Projetos e Mídias Digitais do jornal, Fábio Gois.

O prefeito do município, Djalma Abreu dos Anjos,o presidente da Cooperativa dos garimpeiros de Novo Horizonte, José Flávio de Mota Júnio, o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Antônio Carlos Tramm; o Reitor do Instituto Federal da Bahia (IFBA), Renato Anunciação, e o representante do Worldwatch Institute no Brasil (WWI-brasil), Eduardo Athayde, também estiveram presentes.

“Atualmente, o município já atua com sete desses objetivos, através dos investimentos em redução da pobreza, educação inclusiva, água, saneamento, moradias e energia para todos, além da industrialização inclusiva, a proteção e a recuperação de áreas de vegetação nativa”, afirmou o prefeito Abreu dos Anjos, ressaltando que a participação do município foi pautada nas próprias necessidades da comunidade local.

Durante o lançamento da oficialização da Agenda 2030 em Novo Horizonte, serão realizadas ações de sensibilização dos moradores, a exemplo de palestras para a população e apresentação de propostas de apoio ao setor minerário, sem esquecer o fortalecimento da economia local, agregando valores e geração de emprego e renda.

Vale salientar que o minério extraído no município é usado para auxiliar na exploração de petróleo, além de compor a fabricação de tintas e papel. Além da barita, Novo Horizonte também produz quatzo rutilado, cujo valor comercial é bastante alto. Toda essa produção segue parâmetros que impedem catástrofes ambientais, mostrando que é possível aliar desenvolvimento e sustentabilidade, garante o prefeito.

(Colaborou Kelvin Figueiredo)