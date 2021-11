Novo Hospital Mater Dei vai gerar cerca de 3 mil empregos em Salvador

O primeiro hospital da Rede Mater Dei em Salvador, previsto para ser inaugurado até março de 2022, vai gerar cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Até o momento, 51 funcionários foram contratados. Para capacitar os candidatos e alinhá-los com os valores e protocolos da instituição, treinamentos estão sendo feitos com o apoio do Núcleo de Desenvolvimento Profissional (NDP) das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Na primeira turma de estagiários, 112 alunos de cursos técnicos em enfermagem da Escola Irmã Dulce, Escola Maria Pastor e INSSJT Fortes Formação Técnica estão sendo preparados sob supervisão de 20 enfermeiros já contratados.

O estágio teve início em outubro e será finalizado no dia 31 de dezembro. A rotina semanal inclui quatro dias de aulas práticas no Hospital Santo Antônio (da Osid) e um dia de aula teórica no Centro de Treinamento do Hospital Mater Dei Salvador. Durante o período de formação, os alunos vivenciam a prática assistencial, que abrange procedimentos como a realização de curativos, administração de medicações e aferição de pressão sanguínea nas diversas unidades do Hospital Santo Antônio, como Clínica Médica, Geriatria, Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva, Oncologia.

A estagiária Elen Reis, de 26 anos, é aluna da Escola Irmã Dulce, foi indicada para a seleção, passou por uma prova e entrevista e agora, no treinamento, está atuando no setor de clínica médica. Ela diz aprovar a experiência. “Acho que nunca tive tanto contato com a área como estou tendo agora. A gente está tendo a oportunidade de ver e fazer procedimentos que não tivemos no curso. Aqui não é só teoria, temos a prática mesmo. Participamos do atendimento de um paciente com hemorragia e de outro com falta de ar, então é muito aprendizado”, afirma.

Elen Reis é uma das estagiárias do programa de treinamento e está atuando na área de clínica médica (Foto: Divulgação/Mater Dei)

O presidente da Rede Mater Dei de Saúde, Henrique Salvador, explica o que motivou a parceria com a Osid. “Nós temos uma conexão muito forte com essa parte de treinamento e capacitação. Quase 40% das nossas principais lideranças hoje foram formadas dentro da Rede Mater Dei. Quando nós fomos para Salvador, encontramos na Osid um alinhamento de posicionamento e valores, através, por exemplo, da humanização do atendimento e foco no paciente”, coloca.

O presidente ainda destaca que a parceria com a Osid e as escolas de técnicos de enfermagem representa uma importante oportunidade de inserção de novos profissionais no mercado de trabalho e a possibilidade da conquista do primeiro emprego sem experiência. “A ideia é absorver esses alunos, fazer com que eles possam ingressar no quadro de colaboradores. Os 112 estagiários são os primeiros de um programa contínuo de formação, que abrirá novas turmas”, diz.

Elen está ansiosa para o término do treinamento e conta que a expectativa de contratação é grande. “Há vagas para todo mundo, mas só quem realmente estiver qualificado ao final do curso vai ser efetivado para o quadro. Estou me dedicando o máximo possível porque é uma oportunidade de ouro. O Mater Dei está sendo o meu príncipe encantado no cavalo branco”, acrescenta.

Quem também aprova a experiência é Maria Regina Amaral, de 28 anos. Ela é uma das enfermeiras supervisoras do estágio e conta que também passou por treinamento. “Eu cadastrei meu currículo no site e participei do processo seletivo, sendo contemplada com a vaga de preceptora de estágio. Nós tivemos um programa de integração e passamos por duas semanas de treinamento. Agora estou atuando na unidade de Pediatria”, diz.

Maria Regina Amaral compõe o quadro de enfermeiros responsáveis pela supervisão do programa de estágio (Foto: Divulgação/Mater Dei)

“Está sendo uma experiência maravilhosa, os estagiários estão tendo contato com a realidade e recebendo treinamento, o que não é comum na hora de conseguir uma vaga. É uma oportunidade muito positiva tanto para os estagiários como para nós, supervisores. Participar desse projeto tão grande, de uma rede tão reconhecida, é excelente”, acrescenta Maria Regina.

Enquanto novas turmas para estagiários não são abertas, profissionais de diversas áreas interessados em integrar o corpo de funcionários do novo hospital, assim como Maria Regina, podem enviar currículos através do site da Rede Mater Dei e também buscar o Serviço de Intermediação de Mão de Obra (SIMM).

A parceria entre o SIMM e a Rede Mater Dei faz parte do Programa Treinar para Empregar, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec). Foram disponibilizados cursos de capacitação profissional de Excelência em Saúde, ministrados pelo Serviço Nacional do Comércio (Senac). Desde julho, foram certificadas 292 pessoas. Em novembro, serão realizados novos cursos, mas as inscrições já foram encerradas.

Também em novembro, será realizado o processo seletivo de vagas de empregos operacionais do Mater Dei para quem tiver participado do curso do Senac. Não será exigida experiência. O cronograma de do processo seletivo ainda não foi liberado.

(Divulgação/Mater Dei) (Divulgação/Mater Dei) (Divulgação/Mater Dei)

Parceria

Segundo a coordenadora do NDP da Osid, a enfermeira Vanessa Conceição, as Obras Sociais possuem larga experiência com parcerias de estágios entre universidades e cursos técnicos, mas é a primeira vez que a instituição firma uma parceria direta com outro hospital na intermediação do estágio. "A Rede Mater Dei vem com a experiência de Minas Gerais, e nós temos a experiência da Bahia, que, unidas, vão agregar muito em busca de um melhor atendimento ao paciente".

Como contrapartida, a Rede Mater Dei está desenvolvendo um trabalho de consultoria para a Osid. “A consultoria, com capacitação teórica e prática, vai tornar a Osid apta a obter a certificação de qualidade pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) para o Hospital Santo Antônio. O Mater Dei foi o segundo hospital brasileiro a ser certificado com nível de excelência pela ONA, em 2004, e, de lá para cá, construiu uma base sólida de conhecimento para certificação e qualificação hospitalar”, acrescenta.

“Essa certificação traz mais segurança para os nossos processos porque existem alguns processos que precisamos organizar e critérios aos quais precisamos nos adequar para melhor atender a população. E o Mater Dei tem muita experiência nessa parte, que envolve a gestão, então vão contribuir bastante. É uma troca importante para as duas instituições, que acreditam num atendimento humanizado e de atenção ao paciente”, diz Sandra Ohlweiler, gestora executiva da Osid.

Mater Dei Salvador

A Rede Mater Dei, que inaugurou sua primeira unidade hospital em 1980, agora chega a Salvador. A Rede possui três unidades em Minas Gerais (Santo Agostinho, Contorno e Betim-Contagem) e também é detentora de 70% do Hospital Porto Dias, no Pará. O Mater Dei Salvador está sendo construído na Av. Vasco da Gama, esquina com a Av. Anita Garibaldi.

Hospital Mater Dei Salvador deve ser inaugurado até março de 2022 (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Com 61.188 m² de área construída, o Mater Dei Salvador será um hospital de atendimento via convênios e particular geral, adulto e pediátrico em diversas especialidades clínicas, com foco em medicina diagnóstica, pronto socorro adulto e infantil e oncologia. Serão 369 leitos, sendo 40 CTIs adulto e 40 UTIs pediátricas, além de 21 salas de cirurgia e obstetrícia.

A Rede também contará com um Centro Médico, localizado a 90 metros do Hospital. A construção contará com 62 consultórios para rede primária, integrada ao Hospital Mater Dei. “O conceito é a integração entre a porta de entrada, que é a atenção primária, com o hospital. E a tecnologia vai ajudar bastante nisso”, destaca o presidente da Rede, Henrique Salvador.

O presidente explica o porquê da escolha por Salvador para a primeira unidade da Rede fora de Minas Gerais. “Salvador é uma das principais capitais do Brasil. A cidade está localizada no Nordeste, região que tem crescido muito. Por si só, é um pólo industrial, tem diversas empresas, muitas também na área de prestação de serviços. Acreditamos que um hospital, com as características dos Hospitais que a Rede Mater Dei de Saúde possui, possa beneficiar não apenas as pessoas que residem na capital baiana, mas também em seu entorno”, finaliza.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro