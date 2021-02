Novo lote de CoronaVac chega sexta e idosos entre 80 e 89 anos devem ser vacinados

O Instituto Butantan deve entregar ao Ministério da Saúde 3,2 milhões de doses da CoronaVac até esta quinta-feira (4). Com isso, o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, espera que o estado receba um novo lote de 230 mil doses já nesta sexta-feira (5).

Com a nova cota, a expectativa é que a vacinação siga avançando no estado, com novos grupos sendo beneficiados - como idosos entre 80 e 89 anos e outros profissionais de saúde, incluindo os dentistas. Apesar disso, Fábio criticou a demora com que as vacinas estão chegando.

"Ainda é muito pouca vacina! Nesse ritmo levaremos anos para vacinar toda a população. Urge a ampliação da oferta pelo Governo Federal. Derrubar travas da Anvisa, fazer acordos comerciais com fabricantes, mesmo com aqueles ainda sem aprovação. Esse é o caminho", pediu ele, que já se posicionou a favor da liberação da Sputnik V, vacina russa que teria 10 milhões de doses prontas para serem enviadas ao Brasil.