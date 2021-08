Novo Marcelo Moreno? Vitória contrata atacante boliviano

Tem novo reforço na Toca do Leão e ele fala espanhol. O Vitória anunciou nesta quinta-feira (12) a contratação do atacante boliviano Alain Niño, de 18 anos. Ele já está em Salvador e posou para a foto acima na Toca do Leão. O jogador pertence ao Oriente Petrolero. O contrato é por empréstimo e prevê opção de compra de 60% dos direitos econômicos ao final do vínculo.

De acordo com o Vitória, inicialmente o jogador irá servir apenas a base e não será aproveitado na disputa da Série B. Será a segunda passagem de Alain Niño pelo futebol brasileiro. Em 2020, ele foi emprestado pelo clube boliviano à base do Novo Horizontino. Na atual temporada, ele defendeu o Oriente Petrolero em cinco jogos e marcou um gol.

O curioso é que o Vitória o anunciou no site oficial do clube fazendo referência ao também boliviano Marcelo Moreno, revelado na Toca do Leão e vendido posteriormente ao Cruzeiro. Contratado em 2004, o atacante chegou para defender a base, se profissionalizou com a camisa vermelha e preta e se destacou.