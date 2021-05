Novo mutirão cadastra pacientes com doenças crônicas nesta sexta (28)

As 155 unidades básicas de saúde de Salvador realizam nesta sexta-feira (28) um novo mutirão para atualizar ou cadastrar as pessoas que têm doenças crônicas (comorbidades) na capital baiana. A iniciativa é para facilitar o acesso desse público prioritário à vacina contra a covid-19.

O serviço vai acontecer das 8h às 16h. Nas últimas duas edições do mutirão, cerca de 16 mil pessoas foram cadastradas pelas equipes médicas da prefeitura. É mais uma oportunidade para quem tem doenças como diabete e hipertensão e não estão cadastrados no sistema da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de serem incluídos, depois de uma consulta com médico no posto.

Antes de procurar o posto, a orientação é para que o paciente consulte se o próprio nome já está disponível na plataforma digital da SMS. Caso o paciente não localize ou não tenha acesso à plataforma, pode se dirigir a uma unidade de saúde municipal mais próxima da residência para avaliação médica.

Após identificada a condição priorizada no Plano Nacional de Imunização contra a covid-19, o paciente com idade igual ou superior a 18 anos terá o nome atualizado e/ou cadastrado na plataforma digital de comorbidades da SMS, ferramenta criada para garantir segurança e evitar fraudes no processo de imunização. O acesso ao site para cadastro é restrito ao profissional médico que deverá utilizar o mesmo login e senha da área restrita do site do Cremeb.