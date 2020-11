Novo posto SAC no Terminal de Pituaçu começa a atender na quarta (25)

O novo SAC Pituaçu, que fica no Terminal de Integração de Pituaçu, começa a atender a população a partir desta quarta-feira (25). A capacidade do local é para 1.300 atendimentos diários e ele substitui os postos Paralela e do Servidor.

O SAC Pituaçu vai atender de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30; e aos sábados, das 8h às 12h. São 14 unidades parceiras, oferecendo diversos serviços, como RG, CPF e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Dentre as unidades, três são novas: Embasa, Procon e Sefaz Municipal.

O governador Rui Costa esteve hoje no local para inaugurar o posto. “Aqui, a gente economiza com aluguel e dá facilidade e conforto à população, que vai ser atendida dentro da estação do metrô. Portanto, de qualquer lugar da cidade, a pessoa pode entrar no metrô, saltar aqui, resolver as questões e voltar para o transporte sem precisar ir para a rua nem quando estiver fazendo sol, nem quando estiver chovendo, em absoluta segurança e conforto”, afirmou o governador. O mesmo terminal terá também uma unidade do SineBahia, com previsão de entrega para fevereiro, afirmou Rui.

(Foto: Mateus Pereira/GOVBA)

O novo SAC ampliou a capacidade de atendimento em relação aos que substitui. "Essas duas unidades faziam 740 atendimentos por dia e o SAC Pituaçu fará 1300 atendimentos diários, um crescimento de 73%. Para o Detran, estamos ampliando a capacidade em 20%, para o Tribunal de Justiça estamos ampliando em 150%, e o atendimento previdenciário está sendo ampliado em 20%", explicou o secretário estadual da Administração, Edelvino Góes.

Com o novo posto, a Rede SAC passa a contar com 79 unidades de atendimento no estado, sendo 36 postos fixos na capital, interior e região metropolitana, 40 pontos SAC e três rotas do SAC Móvel. Para ser atendido, é necessário que a pessoa faça o cadastro no www.sacdigital.ba.gov.br ou baixe o aplicativo SAC Digital, assim como ocorre nos outros postos.