Novo reforço, zagueiro Gabriel Furtado se apresenta ao Vitória

Novo reforço do Vitória, o zagueiro Gabriel Furtado chegou à Toca do Leão nesta quinta-feira (16) para iniciar a pré-temporada. O atleta de 20 anos foi emprestado pelo Palmeiras até o final deste ano.

Segundo a assessoria de comunicação do rubro-negro, Gabriel veio direto de Getafe, cidade na região metropolitana de Madri, na Espanha. Desde julho ele defendia o time B do Getafe.

"Conheço o Vitória faz um tempo e tenho um empresário que jogou aqui, o Hélcio (volante rubro-negro em 1997). Ele me falou muito bem desse clube. É uma honra vir para o Vitória e trabalhar para o acesso à Série A. Quero agradecer e espero ajudar todo mundo para que este seja um ano abençoado", disse o reforço à assessoria de comunicação.

Destaque no título do Palmeiras do Brasileiro Sub-20 em 2018 - sobre o próprio Vitória, inclusive - Gabriel Furtado pode atuar também como volante. Apesar de ter idade para atuar pelo sub-23, ele defenderá o time principal, que disputará a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.

O atleta chegou a atuar na Série A pelo Palmeiras, em uma partida em 2017. Também disputou um jogo da Série B pelo Paraná em 2016. No Getafe B ele fez 10 partidas, sendo seis como titular, na terceira divisão espanhola.

Com Gabriel Furtado o Vitória chega a cinco zagueiros no time principal. Completam o elenco o veterano Maurício Ramos, de 34 anos, contratado da Chapecoense; João Victor, de 21 anos, que foi adquirido em definitivo do Santa Cruz; além de Carlos, de 19 anos, e John, de 18, ambos promovidos do sub-20.