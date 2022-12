Novo secretariado estadual provocará mudanças na bancada baiana na Câmara

Os anúncios do secretariado feitos na segunda-feira (19) pelo governador eleito Jerônimo Rodrigues também provocarão mudanças na Câmara dos Deputados. A indicação do deputado federal Afonso Florence (PT) para a Casa Civil abrirá espaço para Josias Gomes (PT), que ficou como primeiro suplente do partido na disputa eleitoral, assumir o mandato. Já a convocação do deputado reeleito Sergio Brito (PSD) para a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) garante uma cadeira na Câmara para Charles Fernandes, também do PSD. Brito foi uma escolha pessoal do senador Otto Alencar, presidente da legenda na Bahia. Fernandes é visto como um nome de boa relação com lideranças da região de Guanambi.

O Avante e o PV, partidos da base aliada, também receberam seus afagos já nesta primeira leva de anúncios. O deputado estadual Tum (Avante), que não se reelegeu em 3 de outubro, ficou no comando da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri). Maurício Bacellar, irmão do deputado federal Bacelar, que trocou o Podemos pelo PV para seguir na base governista, continua na Secretaria de Turismo (Setur). A pasta foi turbinada com a força política acumulada nos últimos anos pela Bahiatursa. O órgão foi extinto na reforma administrativa e as demandas de fomento passarão a ser realizadas pela própria Setur.

Os demais nomes do primeiro escalão do novo governo baiano deverão ser anunciados ainda esta semana. A previsão é de que outra lista, com quatro nomes, seja anunciada na quarta-feira (21) e os demais apenas na sexta-feira, dia 23.