Novo secretário de saúde de Feira toma posse após renúncia do antigo gestor da pasta

O médico ortopedista, Marcelo Moncôrvo Britto, tomou posse na manhã desta sexta-feira (12) como novo secretário de Saúde de Feira de Santana após o ex-gestor, o cardiologista Edval Gomes, renunciar ao cargo, que ocupou por 2 meses. A transição ocorreu no Paço Municipal na presença do prefeito Colbert Martins e do antigo ocupante do posto.

Britto é presidente licenciado do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde da Região de Feira de Santana e da Federação Baiana de Saúde, Mestre em Gestão de Serviços de Saúde pelo FGV/ISCTE Business School de Lisboa, ex-diretor Executivo do HTO Hospital e Bacharel em Direito.

De acordo com o novo secretário, o convite para a pasta foi feito recentemente pelo prefeito de Feira de Santana. As ideias da prefeitura coincidiram com o que Britto pensa para saúde do município, portanto, o médico aceitou o desafio de liderar a secretaria.

Britto toma posse em meio a um momento agudo da pandemia. Por esse motivo, o gestor recém-empossado vai trabalhar para combater a pandemia, inclusive com a ampliação do número de leitos para Covid-19 na cidade, mas sem deixar de lado os atendimentos às outras enfermidades.

“Vamos ter que encontrar a solução. Seguir os padrões sanitários, evitar aglomerações, usar máscara e álcool em gel. Se isso não ocorrer, não tem como o sistema de saúde suportar”, pontua Britto.

Além da ampliação do número de leitos nos hospitais, como na Santa Casa e no Hospital da Campanha, o secretário de saúde não descarta transformar UPAs e policlínicas em unidades para Covid-19 se for necessário.

“Usar as UPAs e as policlínicas não é o ideal porque temos outras patologias que continuam ocorrendo. Temos que atender todo mundo. O prefeito disse que não tem limite de gastos se for preciso salvar vidas”, ressalta o secretário.

Vindo do setor privado, Britto quer adaptar e aplicar regras das unidades de saúde privadas na iniciativa pública para melhorar os resultados do setor. A atuação ainda vai ser discutida com a equipe da secretaria de saúde.

A gestão quer acelerar ao máximo a vacinação contra o coronavírus na cidade. Nesta semana, a imunização dos moradores de Feira de Santana virou assunto judicial após o Governo do Estado demorar para entregar as vacinas da última remessa que chegou à Bahia para a cidade.

“As vacinas são usadas logo após chegarem em Feira. As doses que chegaram ontem já estão sendo utilizadas. Isso me motiva. Queremos fazer uma mega operação de vacinação, mas sem o imunizante não tem como”, afirma o secretário.

Feira de Santana deseja comprar vacinas contra o coronavírus diretamente dos laboratórios e já integra a lista de cidades que manifestaram interesse de adesão ao consórcio público para a compra do item criado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

A renúncia do ex-secretário foi motivada pela dificuldade de conciliar o trabalho na pasta da saúde com a atuação como cardiologista e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), segundo Brito.

“O ex-secretário tinha manifestado interesse de deixar a pasta porque teve que se afastar da parte de assistência e da universidade. Como cardiologista, ele possui pacientes de muitos anos, mas não podia atender as pessoas. Por isso, pediu ao prefeito para ser liberado do compromisso”, explica o novo secretário de saúde da cidade.

O atual secretário deve atuar em tempo quase integral na pasta mantendo apenas poucos atendimentos a pacientes mais antigos e operados por ele.

A posse também teve a participação do procurador municipal, Carlos Moura Pinho e dos secretários de Governo, Denilton Brito, José Carneiro (Meio Ambiente) e de Edson Borges (Comunicação).

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro