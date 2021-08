Novo tiroteio leva tensão e mantém aulas de colégio suspensas em Valéria

Um novo tiroteio na madrugada desta segunda-feira (16) assustou moradores de Valéria e atingiu a principal escola da região, o Colégio Estadual Professora Noêmia Rego. Seis perfurações ficaram no portão da garagem do local. As aulas, que estão de volta em modelo híbrido, foram suspensas no local na última sexta, por conta da insegurança após vários tiroteios na região. Alguns alunos chegaram a ir até o local hoje, mas foram informados que a aula não iria recomeçar na unidade.

"Precisa realmente reunir professores e estudantes através do colegiado, mas é preciso que a Secretaria de Segurança nos dê também esse respaldo. Porque a gente percebe que tem algumas viaturas que ficam, mas dentro da própria escola, pelo quantitativo de alunos, a gente precisa de mais segurança", disse o diretor Edson Lima à TV Bahia.

Não há previsão de volta às aulas na unidade. Os alunos que foram hoje puderam entrar para receber o lanche e acessar o wifi.

O major Valnei de Azevedo, comandante da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), diz que o policiamento foi reforçado. "Foi um evento isolado (na madrugada). Houve disparos para o alto. Ontem à noite o pessoal do Batalhão de Choque realizou a apreensão de dois menores de idade com droga dentro de um Uber. Após isso, na madrugada, houve esse evento de forma isolada. As guarnições vieram rapidamente e não mais encontramos os indivíduos", afirmou. A Ronda Escolar foi reativada no local desde 1º de agosto. "Vamos dar continuitidade a esse trabalho".

Apesar de mais uma noite tensa, os ônibus voltaram a circular em Nova Brasília de Valéria, depois de três dias sem rodar pela região.