Novo tremor é registrado na Bahia; foram 6 abalos sísmicos em junho

Um tremor de terra de magnitude 1.8 mR foi registrado em Curaçá, na Bahia, na tarde da quinta-feira (1º). O abalo foi registrado pela Rede Sismográfica Brasileira do Laboratório Sismológico da UFRN por volta das 14h.

Até agora, segundo o laboratório, não há registros de que a população tenha sentido o tremor, que foi de baixa magnitude. O último evento sísmico registrado na Bahia foi em 25 de junho, em Jacobina, com a mesma magnitude.

O levantamento mensal do laboratório mostrou que a Bahia teve seis tremores de terra em junho. O mais forte teve magnitude de 1.19 mR e aconteceu também em Jacobina, no dia 18.

Veja os abalos registrados:

07/06/2021 - 17:38 - Magnitude: 1.8 mR - Jacobina BA

10/06/2021 - 01:40 - Magnitude: 1.6 mR - Jacobina BA

10/06/2021 - 08:06 - Magnitude: 1.6 mR - Jacobina BA

15/06/2021 - 18:09 - Magnitude: 1.7 mR - Jacobina BA

18/06/2021 - 01:36 - Magnitude: 1.9 mR - Itanagra BA

25/06/2021 - 06h45 - Magnitude: 1.8 mR - Jacobina BA

A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) é a organização pública responsável por monitorar a sismicidade do território nacional através de suas quase 100 estações sismográficas espalhadas pelo país. As estações são operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) e Observatório Nacional (ON). A RSBR conta ainda com o apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).