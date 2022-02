Novonor anuncia Marcelo Gentil como novo diretor de comunicação

Marcelo Gentil é o novo diretor de comunicação corporativa da Novonor, holding do Grupo Novonor, companhia que reúne empresas como OEC, OR, Ocyan, Braskem, OTP e Enseada. No grupo desde 2012, o executivo substitui Marcelo Pontes, que deixa agora a companhia.

Um dos nomes de destaque de relações públicas no país, Gentil tem mais de 20 anos de experiência, com passagens pela Odebrecht, Enseada, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) e mais.

Já Marcelo Pontes, que tem 22 anos de experiência no setor, parte para novos desafios. Jornalista de origem, ele autou em vários veículos importantes do país, como jornal O Globo, revista Veja e jornal O Povo. Também foi chefe de comunicação do ministro da fazenda Pedro Malan e vice-presidente da agência CDN.