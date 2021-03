Novos agentes da Guarda Municipal terão aulas de racismo institucional

Começou nesta quinta-feira (25) o curso de formação para os 93 novos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), que foram selecionados através de concurso. Um dos assuntos abordados nas aulas será o racismo institucional.

As aulas serão ministradas na Escola Municipal 15 de Outubro e os novos membros terão encontros presenciais e on-line. Além disso, todos passarão por um período de 90 dias de estágio supervisionado, que contará com aulas práticas e teóricas, com oficinas e vivências.

O conteúdo a ser abordado conta com aulas de direito administrativo e penal, racismo institucional, atendimento a grupos vulneráveis, questões táticas e operacionais de abordagem, defesa pessoal e condução de viaturas. O curso terá duração de 540 horas para formação.

Os novos agentes vão participar ainda de palestras e visitas a outras instituições de segurança, para compreender o universo da segurança pública e ter noção da função que será desempenhada por eles. Os protocolos sanitários serão respeitados.

De acordo com o inspetor geral da GCM, Marcelo Silva, o início do curso representa um marco para a instituição. “É um reforço para o quadro dos mais de 1.200 guardas que já estão na GCM e que vão atuar na formação dos alunos. Os novos integrantes aprenderão de forma legítima o que é ser guarda e como desempenhar as atividades. Estamos cuidando dos detalhes para que possamos entregar à sociedade um guarda civil capacitado”, disse.