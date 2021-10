Novos ônibus com ar-condicionado de Salvador serão entregues nesta terça (5)

A frota de transporte coletivo de Salvador vai ganhar novos ônibus com ar-condicionado. Os 70 veículos – de um total de 169 que chegarão à cidade ainda este ano – serão apresentados nesta terça-feira (5), às 9h, na área ao lado do Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, com as presenças do prefeito Bruno Reis e do secretário de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller.

Os veículos já estão na cidade e a previsão é que comecem a circular na quinta-feira. Do total, 40 ônibus serão operados pela empresa OTTrans e os outros 30 pela Plataforma, e atenderão, principalmente, a região da orla da capital baiana. A iniciativa faz parte da ação de renovação da frota do transporte coletivo.

Mudança nas linhas

Quando fez o anúncio da chegada dos novos veículos, na quarta-feira (29), o prefeito Bruno Reis também falou sobre a situação do transporte urbano, com as mudanças causadas pela transferência de linhas do antigo Consórcio Salvador Norte (CSN) para as outras empresas do sistema.

"Estamos transferindo as linhas para os outros dois consórcios, as outras duas bacias, de forma provisória. Já vínhamos, ao longo dessa execução direta, transferindo uma parte", disse ele, afirmando ainda que depois deve começar um outro momento, "para que a gente possa contratar uma nova empresa, que possa operar essa bacia".

O prefeito comentou também que a orientação para os dois consórcios foi para que absorvessem o máximo da mão de obra da antiga CSN. "Fizemos exigências das quantidades mínimas de ônibus em circulação. Além da aquisição desses 170 ônibus novos com ar, que já chegam no final dessa semana e já vamos já botar em circulação ou na sexta ou na segunda, boa parte deles. As empresas também estão adquirindo, ou locando ônibus para atender essa demanda da antiga CSN, bacia que hoje a prefeitura opera diretamente", completou.