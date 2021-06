Novos radares de controle de velocidade são instalados em Lauro de Freitas

Quem costuma circular pela região de Lauro de Freitas deve ficar mais atento à velocidade no trânsito. O município da Região Metropolitana de Salvador (RMS) está instalando novos radares entre as Avenidas Santos Dumont, Dois de Junho e Rua Gerino de Souza Filho. Segundo informações da prefeitura, a instalação dos equipamentos é com base em estudos que visam coibir o excesso de velocidade. Eles só começam a funcionar depois que forem aferidos pelo Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), o que deve acontecer nos próximos dias.

Os aparelhos vão fiscalizar as velocidades regulamentadas na rua Gerino de Souza Filho próximo a igreja Assembléia de Deus, e outro na mesma via próximo ao condomínio Casas do Bosque. Na avenida Dois de Julho, um equipamento irá operar atrás do Restaurante Popular.

Já na Avenida Santos Dumont BA-099 os pontos de radar são: dois equipamentos no KM 4.5 sendo um sentido Salvador e outro Litoral Norte; mais dois radares no Km 1.4, um no sentido Litoral e outro sentido capital e por fim mais dois aparelhos no Km 6.1, um sentido Salvador e outro Litoral.

De acordo com o superintendente da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop) Smith Neto, a velocidade máxima permitida na Avenida Santos Dumont é de 60 km/h, já na Gerino de Souza Filho e na Dois de Julho 50km/h.

Ele ressalta que todos os equipamentos serão fixados em locais visíveis e com ampla divulgação. "Além disso, placas que fazem a sinalização do limite de velocidade serão instaladas conforme exigência do Código Brasileiro de Trânsito", informou.

Smith destaca que técnicos da Settop realizaram estudos para verificar os locais onde havia necessidade de implantação dos radares levando em conta índice de acidentes e média de registro de velocidade nestes locais.

"Infelizmente, nestes pontos houve um aumento de casos de acidentes por excesso de velocidade que não conseguimos coibir com blitz, porque algumas infrações como rachas ou pegas acontecem de madrugada. A implantação destes equipamentos acontece após o esgotamento de recursos e com a constatação de que continuam ocorrendo acidentes de trânsito naquele local", concluiu.

A implantação dos novos pontos de radares tem o objetivo de proporcionar um trânsito mais seguro para pedestres e motoristas. "A fiscalização eletrônica é um aliado que auxilia no cumprimento das leis de trânsito, inclusive dos limites de velocidade”, explicou.