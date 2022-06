Novos semáforos na Juracy Magalhães encurtarão trajeto a partir do sábado (4)

A partir deste sábado (4), os motoristas perderão menos tempo no trânsito, pelo menos em alguns dos trechos da Avenida Juracy Magalhães. Isso será possível por conta do avanço das obras do Trecho 2 do BRT de Salvador.

Os veículos oriundos do Horto Florestal ou de Brotas, por meio da Avenida Santa Luzia e da Alameda dos Ipês, com destino à Pituba ou à Avenida Paralela, a partir do fim de semana, poderão voltar a fazer o retorno e pegar a entrada que fica em frente ao Mercado do Rio Vermelho (antiga Ceasinha).

A mudança deixará o trajeto mais curto, já que não será mais necessário que o condutor faça o retorno mais à frente, na altura da Estação de Tratamento da Embasa.

Para evitar acidentes, dois semáforos serão instalados na região e controlarão os fluxos de veículos na interseção da Avenida Juracy Magalhães com a Alameda dos Ipês. Além disso, a barreira que foi colocada para impedir o acesso desses motoristas à entrada do Mercado do Rio Vermelho será removida.

Os novos equipamentos eletrônicos estarão em sincronia com o semáforo que já existe pouco mais adiante na via.

Além de encurtar o trajeto, a medida também visa diminuir o intenso fluxo de veículos que, atualmente, precisam utilizar o retorno provisório próximo ao local de obras do BRT, nas proximidades da Rua Lucaia.

A mudança não afeta o fluxo de veículos na Avenida Juracy Magalhães, no sentido Paralela.

A sinalização no local será reforçada para informar condutores e pedestres de como proceder. Com o avanço das obras, outras alterações no trânsito serão realizadas futuramente.