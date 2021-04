Novos tumores no fígado e nos ossos são diagnosticados em Bruno Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi internado na quinta-feira (15) para fazer exames de manutenção do controle do câncer que vem lidando há algum tempo. Com os resultados dos exames, foram diagnosticados novos pontos de tumores no fígado e nos ossos do político.

Por conta dessa situação, haverá uma mudança no tratamento quimioterápico do prefeito. De acordo com o boletim médico, Bruno encontra-se em boas condições de saúde e pode dar prosseguimento a imunoterapia sem complicações, deverendo receber alta na próxima semana.

Em fevereiro, o prefeito foi diagnosticado com novo nódulo no fígado, de acordo com boletim médico divulgado pelo hospital Sírio-Libanês, onde ele faz o tratamento. A presença do nódulo foi detectada após a realização de exames de imagens.

Acompanham Covas as equipes médicas coordenadas por David Uip, Roberto Kalil, Artur Katz, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e João Luis Fernandes da Silva.