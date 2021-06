Novos voos: Bahia terá oito novas rotas operadas pela Azul

A Azul irá operar sete novas rotas na Bahia durante a alta temporada de inverno. A companhia aérea informou que o estado é um dos mais procurados pelos turistas de todo o país por conta do seu rico litoral e a beleza de sua cultura. Durante o próximo mês, se somarão à malha já existente da Azul na Bahia voos diretos entre Porto Seguro e Congonhas, Porto Seguro e Guarulhos, Porto Seguro e Campinas, Porto Alegre e Porto Seguro, Montes Claros e Porto Seguro, Uberaba e Porto Seguro, Salvador e Ilhéus e Campinas e Vitória da Conquista.

Outras 11 rotas regulares também receberão incremento de voos. Com o aumento da oferta na Bahia, a Azul terá, em média, 41 voos diários no estado, sendo 10 em Porto Seguro, 24 em Salvado, quatro em Ilhéus e três em Vitória da Conquista. Todos os voos seguirão os rígidos protocolos de higiene implementados pela Azul desde o começo da pandemia.

“Estamos preparando uma alta temporada focada em mercados de lazer. A Bahia, em especial, é um dos estados que mais estamos ampliando nossa operação durante a alta temporada de inverno, pois sabemos que julho é um mês em que o clima nas grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, não é muito favorável para quem quer curtir uma praia, então a busca por uma região com clima mais firme e uma rica cultura é maior. As cidades seguem com protocolos sanitários reforçados, nós continuamos adotando medidas rigorosas a bordo de nossas aeronaves e algumas regiões brasileiras já flexibilizaram a circulação de pessoas. Então, entendemos que este momento de julho pode ser favorável a um novo horizonte para nossos Clientes”, destaca Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha.

Com a flexibilização de circulação no país e o reforço nos protocolos sanitários em destinos brasileiros, a Azul espera operar 50 novas rotas para atender os Clientes que quiserem viajar pelo país durante a alta temporada de inverno. Ao longo do mês de julho, a companhia vai reforçar suas ligações para o Nordeste do Brasil, e os aeroportos de Campinas, Belo Horizonte e Recife, principais centros de distribuição de voos da companhia no país, contarão com maior volume de operações adicionais. As passagens para todas as novas rotas da malha da Azul em julho já estão à venda em todos os canais oficiais da empresa.