Nube abre 9.215 vagas de estágio com remuneração de até R$ 3 mil; veja

Está em busca de um estágio? O Nube – Estagiários e Aprendizes oferece 9.215 oportunidades de estágios para estudantes do ensino médio, técnico ou superior. As vagas são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, período matutino e noturno. Há também vagas para alunos do curso técnico que devem horas de estágio obrigatório.

Entre os cursos solicitados pelas empresas, estão: Administração, Agronomia, Comércio Exterior, Contabilidade, Edificações, Fonoaudiologia, Gastronomia, Jornalismo, Logística, Marketing, Química e muitos outros. Além disso, ainda há vagas para os estudantes do ensino médio e técnico. As bolsas auxílio variam de R$ 1.000,00 a R$ 3.027,52. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site www.nube.com.br para ter acesso às vagas.



Veja abaixo algumas das vagas oferecidas. Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para (11) 3514-9300 e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.



Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 2.200,00 | 232928

Agronomia | R$2.000,00 | 234310

Análise de Dados | R$ 1.500,00 | 234186

Arquitetura | R$ 1.800,00 | 234997

Comércio Exterior | R$ 1.883,46 | 205670

Comunicação | R$ 1.400,00 | 225902

Contabilidade | R$ 3.027,52 | 235850

Economia | R$ 1.400,00 | 235775

Edificações | R$ 1.200,00 | 235955

Eletrônica | R$ 1.600,00 | 232976

Engenharia Civil | R$ 1.800,00 | 236320

Engenharia Elétrica | R$ 2.300,00 | 234557

Fonoaudiologia | R$ 1.400,00 | 228789

Gastronomia | R$ 1.700,00 | 230368

Jornalismo | R$ 2.300,00 | 189079

Logística | R$ 2.000,00 | 235766

Marketing | R$ 2.000,00 | 186176

Moda | R$ 1.000,00 | 214937

Nutrição | R$ 1.300,00 | 217634

Química | R$ 1.200,00 | 236071

Tecnologia da Informação | R$ 2.875,00 | 206701