Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral recebe novas instalações nesta quarta (21)

No Dia Nacional e Municipal de Luta das Pessoas com Deficiência, na próxima quarta-feira (21), o Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral (NACPC), localizado no Rio Vermelho, em Salvador, receberá ações especiais voltadas aos pais e crianças.

Dentre elas, haverá inauguração das novas instalações para reabilitação, educação e promoção social.

"É importante porque é questão de conhecimento, traz novas tecnologias ao Núcleo, assim como atendimento ao núcleo familiar, cursos profissionalizantes e acompanhamentos psicológicos", explica o doutor Pedro Guimarães, fundador e presidente do NACPC.

O Núcleo recebe um painel inclusivo na fachada, com arte de Oliver Dórea, novas instalações e andadores elétricos, que são equipamentos para reabilitação.

A entidade sem fins lucrativos atende cerca de 500 pessoas com deficiência física e intelectual.