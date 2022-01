Número de agências bancárias da Bahia fechadas temporariamente por surto de covid-19 sobe para 60

Somente nesta semana, 60 agências bancárias da Bahia fecharam as portas após surto de covid-19 entre os funcionários. Na semana passada, 50 bancos fecharam pelo mesmo motivo.

O presidente do Sindicato dos Bancários, Augusto Vasconcelos afirma que eles estão cobrando que os banco encaminhem teste para detecção da covid para toda a equipe das agências bancárias, incluindo os vigilantes e os prestadores de serviço terceirizados. "Isso não está acontecendo em grande parte das agências", relata.

Na quarta-feira (19), a agência do Bradesco localizada na Rua Marquês de Caravelas, no bairro da Barra, em Salvador, foi fechada depois que sete funcionários testaram positivo para a covid-19 e só reabriu nesta sexta-feira (21). Segundo o sindicato, 36 funcionários trabalham nesta agência.

Vasconcelos explica que o sindicato tem cobrado aos bancos que eles sigam os protocolos sanitários para evitar a disseminação da doença, mas que na maior parte das agências, ainda que haja casos confirmados de contaminação, as empresas não estão encaminhando todos os funcionários para testagem. “Essa postura do setor mais lucrativo da economia é absurda. O Sindicato dos Bancários já se reuniu com a Fenaban e aguardamos na próxima semana respostas para nossas reivindicações”, declara o presidente.

Um dos bancos afetados, o Bradesco afirmou em nota que em caso de confirmação de funcionário com coronavírus, a opção é pelo fechamento temporário da unidade para realização do processo de sanitização no prédio: "Trata-se de medida preventiva que tem o objetivo de evitar o risco de propagação da doença".