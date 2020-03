Número de casos confirmados de coronavírus chega a 13 na Bahia

O número de casos confirmados de coronavírus na Bahia subiu para 13 nesta terça-feira (17). Os novos casos foram registrados em Porto Seguro (2) e Prado (1), no Sul do estado.

As informações foram divulgadas pela subsecretária estadual da Saúde (Sesab), Tereza Cristina, durante entrevista à TV Bahia. Os perfis dos pacientes e de como aconteceu a contaminação não foram divulgados pela subsecretária. Ainda segundo ela, ainda não há transmissão comunitária no estado.

Os outros nove casos confirmados são de residentes em Salvador (quatro), Feira de Santana (cinco) e Porto Seguro (1). Segundo o último boletim divulgado pela Sesab, de janeiro até às 17 horas desta segunda-feira (16), a Bahia registrou 587 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, sendo 10 confirmados. Outros 249 foram descartados e 328 aguardam análise laboratorial.

O último caso que havia sido divulgado pela Sesab, no final da tarde de segunda, foi de um homem de 43 anos, de Porto Seguro, que trabalha na residência de uma das pessoas com diagnóstico positivo para Covid-19 que estavam em uma festa realizada em Itacaré. O paciente relatou contato diário com o caso confirmado e encontra-se assintomático.