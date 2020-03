Número de casos confirmados de coronavírus em Pernambuco sobe para 18

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) anunciou nesta segunda-feira (16) o aumento para 18 no número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) em Pernambuco. A elevação foi de 125%. No balanço do último domingo (15) a quantidade de pessoas confirmadas era de 8 pacientes.

O governo do estado também anunciou a suspensão das aulas de todas escolas da rede estadual por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira (18).

Também foi registrado aumento no número de casos de transmissão local, de 1 para 4. Os outros casos foram importados de fora do país ou de outros estados.

Números

18 casos confirmados;

3 casos prováveis no estado;

15 no Recife;

2 em Jaboatão dos Guararapes;

1 em Belo Jardim;

81 casos em investigação;

81 casos descartados.

Jaboatão

As aulas da rede municipal de Jaboatão dos Guararapes também serão suspensas a partir desta quarta-feira (18) por conta do avanço de coronavírus no município. Além das instituições públicas, foi determinada a suspensão da aulas da rede privada, faculdades e universidades.

Os alunos da rede municipal receberão kits de alimentos, no período da antecipação das férias. O cronograma de distribuição e os locais de entrega serão anunciados nos próximos dias.

Recife

A Prefeitura do Recife apresentou, no sábado (14), dez novas ações para a contenção da pandemia de coronavírus. Entre as medidas mais urgentes do Plano Municipal de Contingência-Covid-19, está a suspensão das aulas na rede municipal, incluindo as creches, a partir de quarta-feira (18).

Olinda

Segundo a iniciativa da Capital, em um vídeo divulgado pela rede social Instagram, o prefeito de Olinda, Lupércio Nascimento (Solidariedade), disse que vai suspender as aulas da rede municipal e particular da cidade a partir dessa quarta-feira (18).

Arquidiocese

Com o avanço do coronavírus (Covid-19), a Arquidiocese de Olinda e Recife divulgou novas orientações aos católicos nesta segunda-feira (16). Agora, os fiéis com mais de 60 anos estão dispensados do preceito dominical e todas as atividades de catequese, assim como outros encontros de formação e demais reuniões, foram suspensos no território da Arquidiocese, que corresponde a 143 paróquias em 21 municípios.

Cruzeiro

Anvisa informou que segue acompanhando diariamente a situação a bordo do cruzeiro que está atracado no Porto do Recife, desde a última quinta-feira (12) e que este acompanhamento deve permanecer enquanto for necessário. O abastecimento de água potável é realizada sob supervisão da Anvisa, que mantém fiscal durante toda operação.