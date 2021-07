Número de casos de malária no extremo sul da Bahia chega a 35

Os números de casos de malária registrados no extremo sul da Bahia cresceram em cinco dias. No último dia 2 de julho eram 9 casos. Nesta terça-feira (6), a Secretaria Estadual de Saúde confirma 35 casos.



Segundo a Sesab, são 34 casos em Itabela e 1 em Porto Seguro. No dia 2, também foi registrado um caso em Itamaraju. A doença é causada por meio da picada de fêmeas do mosquito Anopheles, que estão infectadas pelo protozoário Plasmodium.



Ainda segundo a secretaria de Saúde, os casos tiveram diagnóstico positivo por teste rápido e as amostras foram encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia para uma nova análise.



Técnicos da Vigilância Epidemiológica estadual foram enviados para os municípios para realização de pesquisa do vetor e oferta de treinamento sobre o manejo clínico dos pacientes, além de reconhecimento geográfico e delimitação da área de risco, tem realizado busca ativa de casos suspeitos e tratamento supervisionado.



Também foram encaminhados mosquiteiros com inseticida de longa duração (MILD), sendo 120 de casal e 200 de solteiro. Além disso, a Sesab realiza investigação para identificação do caso índice e da possível associação com deslocamento e viagem.



Os últimos casos registrados de malária na Bahia foram em 2018 com 77 casos confirmados residentes do município de Wenceslau Guimarães, pelo exame gota espessa.

Relacionadas Bahia registra 9 casos de malária em três cidades do Extremo Sul