Número de doações para vítimas das chuvas só cresce; saiba como ajudar

Onde antes era uma garagem para dois caminhões do Corpo de Bombeiros, hoje armazena a solidariedade. "Fiquei bastante comovido com a tragédia da chuva e soube que aqui está recebendo donativos e por isso vim fazer a minha parte", disse o policial militar aposentado Osmar Almeida, 59 anos, ao deixar cinco cestas básicas no galpão do 3° Grupamento de Bombeiro Militar, na Avenida ACM.

Iniciada há duas semanas, a campanha dos bombeiros para arrecadar donativos para as famílias castigadas pela chuva no extremo-sul do estado, já recolheu 200 toneladas entre alimentos não perecíveis, material de higiene, colchões, água, por exemplo. As doações são levadas de caminhões para o Corpo de Bombeiros de Ilhéus e de lá distribuídas para os municípios que tiveram consequências graves devido ao mau tempo.

De Salvador saem uma média de 17 toneladas por dia de donativos para a base de Ilhéus, trazidos por pessoas diversas, como o caminhoneiro Francisco dos Anjos Pires, 61 anos. Na manhã desta segunda-feira (27), ele levou feijão, arroz, açúcar e óleo de cozinha. “Não é muito, mas acredito que irá ajudar a fazer a diferença nas vidas dessas pessoas tão sofridas”, disse ele, que veio de moto do bairro de São Gonçalo, onde mora.

O engenheiro civil Alexandre da Silva Santos, 39, tirou da mala do carro seis galões de água mineral de 5 litros e uma caixa de desinfetante. “A gente mobilizou a família. Cada um deu um pouquinho e compramos tudo. Não tenho parentes nas cidades atingidas, sequer conheço alguém de lá, mas é impossível ficar indiferente diante de tamanho caos. É preciso amor nessas horas”, declarou ele, morador de Brotas.

O também engenheiro Luiz da Paixão, 58, levou suas doações de carro: duas cestas básicas. “Vi as cenas trágicas nos noticiários e fiquei muito triste. Famílias que perderam tudo de uma hora para outra. Pessoas morreram também. Nessas horas é preciso ser solidário. É o mínimo que podemos fazer”, disse ele, que reside no bairro de Armação.

Preferência

Nos primeiros dias de campanha, houve um número expressivo de doações de roupas, mas, atualmente, a companhia está priorizando alimentos, água, material de higiene e colchões. “A intenção é focar nas necessidades básicas das pessoas. Não estamos recusando os donativos, pelo contrário. Tudo que chega é separado por categoria e é enviado para a base de Ilhéus. No entanto, pedimos às pessoas que deem preferência aos produtos relacionados às necessidades básicas. Muitas vezes as roupas são mais difíceis de distribuir porque não são do tamanho correto de quem vai receber”, explicou o assistente do comando-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jadson Almeida.

De acordo com ele, as cidades que mais estão recebendo os donativos são Ilhéus, Itamaraju, Medeiros Neto, Teixeira de Freitas, Itabuna e Vitória da Conquista. “Essas são algumas das mais castigadas e que estão em estado de emergência. A situação é tão crítica, que para as doações chegarem às famílias, a gente faz o transporte de helicóptero e embarcações”, disse o coronel.

Voluntárias

O Corpo de Bombeiros não é a única instituição que está recebendo os donativos. Desde o último domingo, o grupo Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) está também mobilizado para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes provocadas pelas fortes chuvas que caem no estado.

Quem quiser ajudar poderá entregar alimentos não perecíveis, água, roupas e materiais de higiene e limpeza na sede das VSBA, localizada no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, em Salvador, das 8h às 20h. A mobilização ocorre ao longo dos próximos dias, sem prazo para encerramento.

A campanha, batizada de Bahia Solidária, conta com a participação do povo baiano para amenizar o sofrimento das pessoas que ficaram desalojadas ou desabrigadas nos últimos dias. A instituição é presidida pela primeira dama do estado, Aline Peixoto.

No domingo (26), as voluntárias enviaram dois caminhões com doações de alimentos, água, material de limpeza e higiene pessoal e roupas. Um deles levando mais de 800 cesta básicas e outro, com os itens doados no domingo, além de 279 colchões de solteiro e 27 de casal.

O cantor Wesley Safadão doou todo cachê do show de ontem, em Barra Grande, na Península de Maraú, para a campanha que está arrecadando fundos para a enchente. Em Itabuna, a choperia 3barcaças está trocando chopp por donativos. A cada 400g de leite em pó, por exemplo, ganha 1 litro de cerveja. Vale tudo na hora de ajudar.







ONDE FAZER DOAÇÕES

Corpo de Bombeiros

Qualquer quartel da corporação está recebendo doações em toda Bahia, das 8h às 18h



Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA)

Alimentos não perecíveis, água, roupas e materiais de higiene e limpeza, no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, em Salvador, das 8h às 20h. Telefone: (71) 3329-5055.

Liga do Bem Doações na sede de Salvador

Rua Manoel Antônio Galvão, 25, Pituaçu. Também aceita doações financeiras, por meio do pix CNPJ: 35.759.019/0001-09

Shopping Paralela

Doação de alimentos, água mineral e cobertores durante o funcionamento do shopping, no piso L2.

OAB

A Ordem dos Advogados da Bahia está recebendo, a partir de hoje, alimentos não perecíveis, água mineral e produtos de higiene e limpeza. Endereço: R. Portão da Piedade, 16, Salvador



Sede do TRT5

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA) e a Associação dos Magistrados do Trabalho da 5ª Região (Amatra5) realizam a campanha de doações “Solidariedade aos Desabrigados pelas Chuvas na Bahia”. A doação pode ser feita

1) em dinheiro, pelo PIX CNPJ 14.739.320/0001-72; ou

2) em mercadorias: a) garrafões de água mineral de 10L ou 20L; b) caixas de sabonetes e pacotes de papel higiênicos; e c) pacotes de feijão, arroz, farinha, acúcar e flocão de milho.

Endereço: R. Bela Vista do Cabral, 121 – Nazaré

União dos Municípios da Bahia (UPB)

Pix: CNPJ 14.305.759.0001-97

Banco do Brasil Agência: 3832-6 Conta Corrente: 7018-1



Doe por cidade:

Itapetinga

Secretaria de Desenvolvimento Social - Avenida Luiz Viana Filho, 231, Morumbi, Itapetinga



Itambé

Em Itambé: Colégio ACM, Igreja Adventista, Vocacionário (em frente à radio Luz), Colégio Polivalente de Itambé

Em Vitória da Conquista: Rua E, número 8, Inocoop 2

Contas bancárias para doação em dinheiro:

Banco do Brasil - Agência 0282-8 - Conta: 16155-1. Destinatário: Paróquia São Sebastião de Itambé

Bradesco - Agência 0273 - Conta: 93213-2. Destinatário: União Leste Brasileira (Igreja Adventista)

Itabuna

Banco do Brasil – Agência 0070-1 Conta corrente: 131740-7

chaves pix: defesacivil@itabuna.ba.gov.br e 14.147.490/0001-68 (CNPJ)



Itajuípe

Contato: 73 98124-8493



Itacaré

Secretaria de Assistência Social, atrás do clube municipal Pirajá, próximo à Praça São Miguel

Contato: 73 99914-8701



Coaraci

CEPLAC, diariamente até às 18h



Guaratinga

Chave pix: 13.634.985/0001-59. Destinatário: Prefeitura de Guatininga



Floresta Azul

Colégios da rede municipal, CRAS, Igreja Adventista Central, Salão Paroquial



Uruçuca

CEMUR



Jequié

Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, Rua Jerônimo Sodré, Centro



Jitaúna

Colégios Rômulo Galvão, Castro Alves e Creche Hilda Costa Lopes



Ibicaraí

Chave pix: 00425241564. Destinatário: Odemir Silva Ceo