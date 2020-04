Número de infectados com coronavírus na Bahia sobe para 282

O boletim da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) divulgado nesta sexta-feira (3) informa que, até o final da manhã, a Bahia registrou 282 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19).

Até o momento, 1763 casos foram descartados. Outras 63 pessoas estão curadas e 35 encontram-se internadas, sendo 17 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Não houve registro de casos positivos em novos municípios na data de hoje.

Estes números representam um aumento de 5% em relação ao divulgado no final da tarde da quinta-feira (2), quando 267 casos aviam sido diagnosticados.

Também aumentou-se o número de óbitos de três para cinco nas últimas 24 horas, todos em Salvador. Na manhã desta sexta, foram divulgadas duas mortes por causa do coronavírus.

Uma das vítima é uma mulher de 41 anos, hipertensa, asmática e obesa. Ela estava internada desde o dia 24 de março em um hospital público de Salvador, o Instituto Couto Maia.

A outra vítima é um homem de 79 anos, que estava internado no Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador. Além desses, outros três pacientes já morreram por conta da doença em Salvador. Dois homens, um de 74 e outro de 88 anos, que estavam internados no Hospital da Bahia e um paciente de 64 anos que estava em tratamento no Hospital Aliança. As mortes aconteceram no ínicio desta semana.