Número de mortos em rebelião no Complexo da Mata Escura sobe para 5

O número de mortos após uma rebelião dentro do Complexo Penitenciário da Mata Escura subiu para 5 nesta segunda-feira (21). Um dos detentos que havia ficado gravemente ferido e chegou a ser socorrido, não resistiu aos ferimentos.

A informação foi confirmada pelo comandante do batalhão de guardas, tenente coronel Flávio Farias, em entrevista à TV Bahia. Além dos 5 mortos, outros 17 detentos ficaram feridos na rebelião.

Segundo informações do Sindicato dos Servidores da Polícia Penal do Estado da Bahia (Sinsppeb), a rebelião se iniciou no Pavilhão 2, possivelmente devido a um confronto entre facções ou uma disputa de poder entre líderes de uma mesma facção.

O policiamento foi reforçado no perímetro da penitenciária e diversas viaturas cercavam o local na noite de ontem, o Sinsppeb acrescentou que após a rebelião, houve uma tentativa de fuga em massa da prisão.

Em nota enviada nesse domingo (20), a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado (Secom), confirmou que houve “uma briga entre grupos rivais e uma tentativa de fuga, que resultaram na morte de quatro internos da penitenciária Lemos Brito, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na tarde deste domingo (20)”.

Ainda segundo a nota da Secom, “durante o confronto entre os detentos, ocorrido no pavilhão 2, outros presos tentaram sair pelo portão principal e foram impedidos pela guarda do presídio”.

O órgão acrescenta ainda que, assim que o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte, tomou conhecimento do fato, acionou o Comando Geral da Policia Milita para o envio de reforços do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), das Operações Gêmeos e Apolo, e do Batalhão de Choque e do Graer.

“Uma varredura nas alas afetadas foi realizada para evitar novos incidentes. O Departamento de Polícia Técnica esteve no local para realização de perícia. As mortes são investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)”, finaliza a nota da Secom.