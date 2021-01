Número de ônibus atingidos por incêndio em garagem chega a 12

O total de ônibus atingidos por um incêndio no final da manhã deste sábado (23) chegou a 12. O fogo começou em uma garagem da empresa FAS, nas proximidades da Rodoviária de Salvador. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram debeladas por volta das 13h.

Inicialmente, foi divulgado que 11 coletivos tinham sido danificados, mas a informação foi atualizada. Ao longo da tarde, as equipes continuavam fazendo ações de rescaldo no local. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros haviam sido enviadas para controlar as chamas.

Moradores de diferentes regiões da cidade conseguiram avistar a fumaça que saía da garagem. Há relatos de que a fumaça foi vista de locais como Brotas, Federação e Cidade Baixa.

O Corpo de Bombeiros divulgou imagens registradas por um drone que mostram como os veículos ficaram.

Não houve vítimas. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.