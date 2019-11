'Nunca nos escondemos', diz Camila Pitanga sobre namoro com Beatriz Coelho

(Foto: Reprodução)

A atriz Camila Pitanga comentou pela primeira vez seu namoro com a artista Beatriz Coelho. Em entrevista a Leo Dias, de Uol, ela trata o romance com naturalidade.

"O namoro surgiu como qualquer outro, depois de um interesse mútuo e tempo de conversa e conhecimento", afirmou. Ela também disse que não tem uma nova orientação sexual e que "amor é amor". "Estamos em 2019, acho que com tantos avanços e conversas e informação, é impossível que alguém não entenda ou não respeite o fato que todo ser humano é livre para amar quem quiser", explicou.

Sobre manter o relacionamento privado, Camila diz que sempre tenta manter seus namoros com o mínimo de exposição possível e que agora não é nenhuma novidade que tenha agido da mesma maneira.

"Sempre tentei manter minha vida pessoal privada em todos os meus relacionamentos, nesse não seria diferente", diz. "Muita gente já me viu com a minha namorada e não ficou surpresa com essa notícia porque nunca nos escondemos".

A atriz ainda agradeceu o colunista, que explicou no texto que sabia do namoro desde abril desse ano, mas na época preferiu não noticiar a pedido da própria Camila. Na época, Camila e Beatriz viajaram juntas para Portugal e a assessoria da atriz confirmou o namoro a Leo Dias. A atriz então explicou que queria manter a relação fora dos holofotes - o namoro ainda estava no início.

"Agradeço por ter respeitado a minha decisão naquele momento como agradeço o carinho que tenho recebido das pessoas", disse Camila.