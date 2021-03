Nunes Marques vota contra suspeição de Sergio Moro: 'É preciso provas'

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou contra a suspeição do ex-juiz Sergio Moro na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. O julgamento retornou na tarde desta terça-feira (23) após pedido de vista por Marques.

“No meu entendimento, todos esses fatos já foram objeto de análise em todas as instâncias do Poder Judiciário. É inviável a reanálise de três fundamentos nesta via eleita. Na hipótese de suspeição, é preciso provas", afirmou o ministro.

Assista ao julgamento.

Agora, o placar de votação está em 3 votos a 2. Mesmo contando com cinco ministros, ainda não há decisão, já que os ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia — que votaram pela rejeição da ação — podem fazer ajustes em seus votos. Cármen, inclusive, já anunciou que apresentará um novo voto.

Caso seja confirmada a suspeição de Moro, todas as provas colhidas nos processos contra Lula que tramitaram na 13ª Vara Federal de Curitiba ficariam anuladas. E toda e qualquer investigação contra ele teria que recomeçar do zero.

As condenações contra o ex-presidente já tinham sido canceladas no dia 8 de março, por determinação do ministro Edson Fachin. Ele considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, berço da Operação Lava Jato, não tinha competência para julgar o petista. Com isso, Lula retomou seus direitos políticos e poderá disputar eleições.