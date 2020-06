Nuvem com 40 milhões de gafanhotos liga alerta na fronteira Brasil e Argentina

O avanço de uma nuvem de gafanhotos na fronteira da Argentina com o Rio Grande do Sul, no Brasil, fez o governo argentino emitir um alerta para os municípios da região. O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agro-Alimentar (Senasa) informou que a nuvem de gafanhotos com até 40 milhões de insetos vem sendo monitorada desde maio.

De acordo com o UOL, a nuvem saiu do Paraguai e chegou à província de Santa Fé, na Argentina, no dia 17 deste mês. Em seguida, avançou pelo Rio Paraná até Corrientes. Ainda de acordo com a publicação, a previsão é de que a nuvem chegue nesta terça-feira (23) à província de Entre Ríos.

Ante el ingreso de #langostas al norte de la provincia de #SantaFe, @MinAgriCba y @SenasaAR monitorean la situación. ⚠ En #Córdoba, ambos estamentos tienen protocolos de trabajo para activar en caso del ingreso de la plaga. ✅ Más info ???? https://t.co/TnK5eCTSR3 pic.twitter.com/bPlxTZV1II — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) June 22, 2020 A faixa vermelha do mapa mostra as regiões do país que estão em rota de passagem da nuvem. O risco às pastagens fez com que o Ministério da Agricultura da Argentina pedisse que agricultores comunicassem o aparecimento da nuvem. Animais podem comer o que 2 mil vacas consomem em apenas um dia. #Alerta #Langosta ????⚠️#SantaFe

Como habíamos pronosticado, la manga de langostas ingresó a la provincia en el día de hoy y luego de desplazarse casi 140 km se asentó en cercanías de la localidad de Lanteri. pic.twitter.com/YHPHSEN8H5 — Senasa Argentina (@SenasaAR) June 18, 2020 #Alerta #Langostas ⚠️????

Hoy la manga fue detectada en cercanías de Perugorria, #Corrientes.

Alrededor de las 12:00 hs levantó vuelo con rumbo sur. Debido al pronóstico del viento es probable que a partir de mañana la misma ingrese a la provincia de #EntreRíos. pic.twitter.com/YUVnOxsCQH — Senasa Argentina (@SenasaAR) June 23, 2020