‘O bicho vai pegar’: Rui diz que não suplementará orçamento dos demais Poderes

O Legislativo e o Judiciário baiano não contarão com suplementação orçamentária em 2022, segundo o governador Rui Costa (PT). Em coletiva nesta segunda-feira (13), o gestor comentou as perdas de arrecadação enfrentadas pelo Estado, que chega a R$ 5 bilhões anual, sendo R$ 2,5 bilhões apenas neste semestre.

“Já pedi ao secretário Manoel Vitório [Fazenda] para avisar ao Judiciário baiano, ao Ministério Público da Bahia, à Defensoria da Bahia que esse ano o bicho vai pegar. Não vai ter suplementação de recursos porque, para quem está perdendo R$ 2,5 bilhões, não tem como suplementar absolutamente nada. Nós vamos ter que fechar a conta, apertar para fechar a conta no final do ano. Já pedi aos outros Poderes para fazer o ajuste necessário. Todos eles já tinham pedido suplementação para o final do ano”, enfatizou.

A declaração foi feita durante a inauguração da policlínica de saúde em Narandiba, em Salvador. A unidade, 23ª construída pelo governo baiano, ofertará mais de 14 mil consultas e exames por mês e é resultado de um investimento superior a R$ 24,1 milhões em obras e equipamentos.