A fotógrafa Marina Silva participou da cobertura da Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira (16). Responsável pelos cliques da parte religiosa da festa, ela acompanhou o cortejo da imagem do Senhor do Bonfim, retratou a fé dos fieis e a emoção de quem acompanhou o trajeto.

Confira a gelria das melhores imagens feitas por ela na festa:

(Fotos: Marina Silva/CORREIO)