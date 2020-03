'O brasileiro pula no esgoto e não acontece nada', diz Bolsonaro sobre coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, dia 26, acreditar que a pandemia de coronavírus não causará no Brasil danos na mesma magnitude da que ocorre nos Estados Unidos. E atribuiu isso a uma suposta resistência da população aos microorganismos, dizendo que o brasileiro mergulha no esgoto “e não acontece nada com ele”.

Ao chegar ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre se a situação no Brasil poderá um dia chegar ao ponto em que está a americana.

Os EUA passaram a China em número de casos confirmados de coronavírus, tornando-se o principal centro da pandemia. Os diagnósticos positivos por lá chegaram a 81.332, segundo o site Worldometer, em comparação a 81.285 do país asiático. A Itália vem em seguida, com 80.689 casos. Nos EUA, morreram até hoje 1.173 pessoas por causa da covid-19.

"Eu acho que não. Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Você vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele", declarou.

Bolsonaro disse acreditar que muitas pessoas já estão infectadas no país. "Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil, há poucas semanas ou meses, e eles já têm anticorpos que ajudam a não proliferar isso daí", disse o presidente. "Estou esperançoso que isso seja realmente uma realidade", afirmou.