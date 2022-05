O cigarro não é o único vilão: veja o que mais causa câncer de boca e como evitar

Como está a saúde da sua boca? Você tem alguma ferida há mais de duas semanas sem cicatrizar? Fuma, bebe? Então, é hora de se cuidar. Neste mês de maio, dedicado à conscientização do câncer bucal e no próximo dia 31 se comemora o Dia Mundial de Combate a esse tipo de câncer, o programa Saúde & Bem-Estar, do Correio, conversou com o médico Daniel Brito (@danoliveirabrito), oncologista do NOB Oncoclínicas (@oncoclinicasba). Ao jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier), ele destacou os riscos do cigarro, por exemplo, que aumenta em 10 vezes o risco dessa doença.

O câncer de boca costuma ser diagnosticado tardiamente e é responsável por mais de seis mil óbitos por ano no Brasil. De acordo com estimativas do INCA (Instituto Nacional de Câncer), 15.190 novos casos de câncer de boca e orofaringe devem ser diagnosticados no Brasil em 2022, sendo 11.180 em homens e 4.010 em mulheres. Quando diagnosticado e tratado precocemente, esse tipo de tumor pode ter até 90% de chance de cura.

