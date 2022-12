O dia que a Argentina de Maradona cancelou um ‘carnaval’ em Salvador

Parecia sobrar energia aos comandados de Sebastião Lazaroni nas oitavas-de-final da Copa do Mundo da Itália, quando Brasil e Argentina começaram a se enfrentar na hora do almoço (fuso de Brasília), em pleno São João de 1990. Entre os soteropolitanos que deixaram de dançar forró no interior, boa parte não teve como lamentar as chances claras perdidas por Careca, Müller e Dunga nos 25 minutos iniciais de pura pressão canarinha.

Isso porque faltou luz em boa parte da capital, especialmente na Cidade Baixa, situação que coincidiu com um ‘motim’ de funcionários da Coelba em campanha por melhorias. Até um trio elétrico, que planejava dar o tom da comemoração no Farol da Barra, perdeu as forças e voltou para a garagem em absoluto silêncio.

Apagão fora de hora

O apagão no meio de campo brasileiro aos 36 minutos do segundo tempo, na única chance clara criada por Maradona e concluída por Caniggia, após driblar Taffarel - seguido da tristeza pela eliminação precoce -, é bem dimensionado na reportagem do dia 25 de junho, assinada por Luís Lassere.

Intitulada ‘Frustração vem em dose dupla’, a matéria mostra a abrangência da decepção e do blecaute ocorrido em hora inoportuna. “Boa parte da população de Salvador não pôde assistir normalmente ao jogo, ontem, devido a uma interrupção de energia que atingiu praticamente toda a cidade baixa e dezenas de bairros da cidade alta, além do município de Lauro de Freitas. Por sorte (ou azar) estes torcedores não viram a decepcionante derrota brasileira, arquitetada pelo maestro Diego Maradona”, descreve o jornalista, que ainda cita os bairros mais prejudicados, entre eles Jardim Cruzeiro, Cajazeiras, Garcia, Massaranduba e Roma.

Trio em silêncio

Na Roma daqui e na Roma italiana, nada de jogo, até porque o confronto foi em Turim, onde o sonho da quarta estrela se apagou. Aliás, foi esse o mote tanto da capa, com a manchete ‘O sonho acabou. Viva o sonho’, quanto da abertura do caderno Copa 90, com a cobertura especial do torneio: ‘Trio silencia. O sonho acabou’.

Neste caso, o título (como aqui) vinha logo abaixo da foto do caminhão de som passando pela rua vazia. Na legenda, a seguinte descrição daquela quarta-feira de cinzas em pleno domingo junino: “Solitário, o trio elétrico silencia os acordes e vaga pelas ruas amargando a derrota que afastou a Seleção canarinho da Copa de 90. A tristeza deu o tom na Bahia de todas as festas”.

E no texto: “Silencioso e sombrio, como um fantasma ambulante sem sentido, o trio elétrico Paes Mendonça mudou o seu rumo e, ao contrário das outras partidas, não seguiu em direção ao Farol da Barra. Partiu do Ondina Apart Hotel em direção ao Rio Vermelho, evitou a orla marítima, ganhou a avenida Juracy Magalhães e bateu em retirada. Do alto, com semblantes visivelmente tristonhos, algumas pessoas desarmavam o instrumental. O domingo não seria de festa”.

Famosos tristes

No Ondina Apart Hotel, ponto de partida do trio após a partida e também um ponto de concentração dos festejos (quando houve), a boy band Dominó, famosa na época, cancelou a apresentação. Eles estavam por lá como convidados especiais e fariam um barulhinho pós-vitória, mas faltou combinar com os argentinos. A única animação na cidade, naquele momento, era das fãs, que recebiam acenos e autógrafos indispostos.

“Foi uma pena não terem colocado o Renato Gaúcho”, reclamou Afonso, líder da banda. “Ficamos chateados e quando a Argentina fez o gol, saímos da frente da TV e fomos tocar violão e cantar num canto”, completou ele, em entrevista ao jornal.

Até um argentino ilustre ficou chateado com a derrota brasileira, como mostrou a seção Meu Time. Era o artista plástico Hector Julio Bernabó, o Carybé, então com 79 anos. Ele contou que torceu pelo Brasil, mas seu time naquele mundial não era nem um nem outro dos que jogaram.

“Mesmo sendo argentino de nascimento, torci pelo sucesso do Brasil, pois sou naturalizado baiano, terra que amo. Mas meu time mesmo na Copa é o da República dos Camarões. A garra e o amor demonstrados pelos jogadores fazem com que eles mereçam boa sorte no Mundial. Um país pobre, mas que joga com o coração”, declarou.

Na primeira fase daquela Copa, Camarões havia vencido a Argentina por 1x0 e foi avançando até as quartas, quando perdeu por 3x2 da Inglaterra. Os hermanos, mesmo desacreditados (como em 2022, após a derrota para a Arábia Saudita), foram longe: na finalíssima, tomaram pau da Alemanha, também por 1x0, desta vez um resultado justo.