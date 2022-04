O domingo-feriado de Tiradentes que choveu como nunca em Salvador

Qual a palavra adequada para definir um dia que é, ao mesmo tempo, domingo e feriado? Para mim, “inoportuno” e “desnecessário” são termos bem condizentes, tal qual 21 de abril de 1996, Dia de Tiradentes e, ao mesmo tempo, um domingo. Um dia que deveria ser de descanso e paz, mas que ficou marcado pelo caos na cidade, com inúmeros alagamentos, deslizamentos de terra e, pior de tudo, mortes.

A edição do Correio da Bahia do dia seguinte (22) relata os números impressionantes do temporal, como poucas vezes já se viu por aqui, principalmente num período tão curto. “Os 233,5 milímetros cúbicos de chuva que caíram sobre Salvador num espaço de 12 horas deixaram um saldo assustador. Mortes, dezenas de famílias desabrigadas, desabamentos de imóveis, deslizamentos de terra, carros destruídos, alagamentos, árvores caídas e muito desespero foram o rastro deixado pela chuva”, descreve uma das reportagens, parte da edição histórica do caderno de cidade (na época chamado Aqui Salvador), que traz a dimensão principal da tragédia na manchete: ‘Chuva provoca 28 mortes na cidade’.

“A chuva que castigou Salvador na madrugada de domingo deixou 28 mortos em oito locais diferentes da cidade, de acordo com boletim da Coordenação de Defesa Civil (Codesal)”, abre outra matéria da cobertura especial.

O texto citava ainda que o Serviço de Meteorologia contabilizava que “dos 467,5 milímetros cúbicos do índice pluviométrico previstos para o mês de abril”, já tinham caído “sobre a despreparada capital baiana 321,7 milímetros cúbicos”.

Basta dizer que a quantidade de chuvas que caiu em Salvador, nessa semana, e impressionou muita gente, esteve muito longe de se equiparar com aquilo - até por não haver vítimas fatais agora. Mas, para efeito de comparação, naquelas fatídicas 12 horas choveu quase o mesmo que todo o mês de abril até aqui. Do último dia 1º até a terça-feira (19), por exemplo, foram 238,8 mm de chuva.

Nunca na história

Cenas poucas vezes vistas em Salvador, nos últimos anos, como grandes alagamentos na Avenida Paralela (foto acima), foram registradas. Imbuí e Boca do Rio ficaram intransitáveis e o Detran decidiu desviar o tráfego da Paralela pelo Cabula, onde houve um gigantesco congestionamento. Tudo isso num domingo, quando normalmente o movimento nas ruas é muito menor.

“Eu nunca vi uma coisa dessas na minha vida”, declarou à época a empresária Marilene Fonseca, então com 45 anos.

A moradora do edifício Constantino Fonseca, no bairro Armação, contou que até “as cadeiras e mesas de plástico arrumadas na varanda do apartamento ‘voaram com o vento’ que soprou durante a chuva.”

“No local, ruas como a Pedro Silva Ribeiro ficaram alagadas, sem condição de tráfego, e duas amendoeiras caíram interditando a Rua Gilberto Amado, derrubando o muro de uma casa e parte do muro da Escola Estadual Pedro Calmon. No Vale de Nazaré, dois seculares pés de figos italianos tombaram com a fúria do vento e da chuva, interditando duas pistas e deixando o tráfego confuso”, descreve outra reportagem.

Além das vidas perdidas, as perdas materiais também se multiplicaram e se espalharam por diversos pontos. “No Condomínio Novo Horizonte, na Vila Laura, cinco veículos novos ficaram soterrados com o desmoronamento de uma alvenaria”.

Vidas perdidas

No dia 23 de abril, os bombeiros continuavam atualizando o número de vítimas da tragédia das chuvas. Em toda a cidade, já eram 22 corpos resgatados em vários pontos de Salvador - num dos casos que mais comoveram a população, três crianças foram soterradas enquanto dormiam em uma casa que desabou na Baixa do Cacau, no Lobato.

Para piorar, a chuva não parava de cair. “Além dos bombeiros, funcionários da prefeitura, do governo do estado, e voluntários, trabalharam durante todo o dia de ontem (22) na tentativa de resgate das vítimas. Após sobrevoar a cidade, a prefeita Lídice da Mata decretou Estado de Emergência em Salvador. A previsão da meteorologia é de mais chuva”, diz um dos textos. A chuva continuou, mas em menor intensidade.

Localidade do Barro Branco, na San Martin, após deslizamento trágico em abril de 1996 (Foto: Antenor Pereira/Arquivo CORREIO)

Na edição do dia 27 de abril, a comunidade do Barro Branco, que hoje em dia conta com um condomínio de casas populares no local da tragédia, e contenção de encostas, ainda buscava por seus mortos. Àquela altura, 12 corpos já tinham sido resgatados na localidade, que fica bem ao lado da Avenida San Martin, e restava ainda um casal, que seguia desaparecido sob a imensa quantidade de terra.

“Com muita dificuldade, o trabalho de resgate dos corpos de Alessandra Teles e Atanailton Pereira continuou durante toda a manhã”, dizia a matéria, que também explicava a dificuldade no resgate: “A grande quantidade de lama impedia que a retroescavadeira chegasse ao local indicado” por familiares e vizinhos.