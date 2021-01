'O estigma associado às doenças mentais no Brasil' é o tema da redação do Enem 2021

'O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira'. Esse é o tema da edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que acontece neste domingo (17). A informação foi divulgada pelo Inep.

Enem em Salvador

Movimento tranquilo em pleno dia de prova do Enem e nenhum candidato para levar fama de atrasado no Colégio Central, em Nazaré. Um cenário atípico assim só poderia acontecer em plena pandemia, que mudou completamente o que se entende por normalidade.

Quem estava trabalhando com panfletagem na porta do colégio se espantou com a pouca quantidade de estudantes. Assim como Seu Antônio, de 40 anos, que já trabalha como ambulante em dia de prova do Enem há anos. Na barraquinha, água e máscaras de proteção facial, mas as vendas não foram muito boas. "Não está tendo saída não, não vendi nenhuma máscara", lamentou.

O porteiro do colégio, que preferiu não se identificar nem gravar entrevista, confirmou que é a primeira vez que viu um movimento tão fraco e sem candidatos chegando atrasados.

Para o estudante Rafael Bispo, de 23 anoS, o cenário já era esperado. Ele conta que se esforçou para estudar ao longo do ano, mas tanto ele quanto os amigos acabaram sendo desmotivados por conta da pandemia. "Acho que muita gente vai acabar desistindo de vir com medo do aumento de casos do coronavírus. Eu fiquei com bastante medo, mas estou tomando todas as precauções e, como moro sozinho, fico mais tranquilo por não infectar outras pessoas", conta o candidato.