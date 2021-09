'O filme do mundo': Malu Fontes lança seu primeiro curso online

Estão abertas as inscrições para o primeiro curso online da jornalista e professora Malu Fontes. Dividido em cinco módulos, ‘O filme do mundo: legendando as últimas temporadas’ pretende, através da construção de uma linha do tempo crítica, explicar como chegamos até aqui e quais são os principais desafios da atualidade. O curso, ofertado pelo Estúdio de Pesquisas Varal710, é aberto para pessoas de quaisquer áreas do conhecimento, sem necessidade de vínculo universitário.

A pergunta que norteia os módulos é: como interpretar tantos sentidos e atravessar o fluxo de informações que desafia nossa atenção a cada instante? Para respondê-la, Malu Fontes promete utilizar suas habilidades jornalísticas para investigar, através de livros, filmes, lives, notícias e canções, os fenômenos sócio-políticos, econômicos, históricos e culturais que transformaram o Brasil e o mundo nas últimas três décadas.

“A proposta não é uma aula convencional e nem um curso teórico de política ou história; é um espaço no qual eu vou falar sobre a minha leitura do mundo dos últimos trinta anos. É um convite que eu faço para as pessoas ampliarem seus imaginários. A minha ideia é, através do jornalismo, fazer uma espécie de curadoria, hierarquização e encadeamento de datas, processos sociais e fenômenos”, explica Malu.

O curso tem como pontos de partida a ruptura, em 1989, do modelo geopolítico que orientou o século XX, a reestruturação econômica do mundo pós-guerra fria e os impactos do 11 de setembro de 2001. Entram também na discussão os contextos e significados da ascensão de Donald Trump, nos Estados Unidos, e de Jair Bolsonaro, no Brasil. Avançando ainda mais, o curso chega a 2021, analisando o cenário geopolítico internacional, os conflitos sociais, os avanços tecnológicos, a cultura, os modos de produção e seus emergentes modelos de negócios.

Serão contemplados ainda desafios e impasses como a polarização ideológica interna nas nações, os fluxos migratórios globais, a emergência climática, a crise em torno da ideia de verdade, a lógica das bolhas e das manadas digitais, a precarização do trabalho e a crise do capitalismo produtivo. Para completar, uma anatomia da agenda jornalística, dos temas circulantes nas redes sociais e do mercado das fake news.

“O referencial teórico parte de Eric Hobsbawm, com o livro 'Era dos extremos', para entender o século XX. E o ponto de chegada é 'A superindústria do imaginário: Como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível', de Eugênio Bucci”, destaca a jornalista e professora.

O curso acontece às quintas-feiras, de 23 de setembro a 21 de outubro. As aulas serão síncronas e ministradas através do Google Meet, sempre de 19h30 às 21h30. O valor por aula avulsa é R$170; já o curso completo custa R$710. Quem se inscreve e indica o curso para outras pessoas ganha desconto. Se uma pessoa indicada se inscrever, quem indicou ganha 10% de desconto; se duas se inscreverem, são 20% e, no caso de três, 30%. As inscrições podem ser feitas através do formulário disponível nos perfis @maluzes e @varal710 no Instagram.

Malu Fontes é jornalista, mestre e doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pelo PósCom UFBA e pós doc em Jornalismo, Fake News e Desinformação, pela Universidade da Beira Interior/UBI-Portugal. É também professora de Teorias do Jornalismo e Comunicação Jornalística da Faculdade de Comunicação da UFBA.

Programação:

Aula 1 - 23/09

Breviário da decomposição: a queda e ascensão dos muros

Aula 2 - 30/09

O novo mundo em pedaços: democracia e terrorismo

Aula 3 - 07/10

Vida e morte da verdade: o mercado das fake news

Aula 4 - 14/10

O império contra-ataca: as invasões de Washington e os tanques de Brasília

Aula 5 - 21/10

A persistência do passado: como a polarização e os algoritmos aprisionam o tempo

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro