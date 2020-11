'O Homem Disparou': o jingle que fez sucesso nas campanhas eleitorais pelo Brasil

"O homem disparou, disparou..." Certamente você já ouviu essa música durante o período eleitoral deste ano. Seja por meio de carreatas, carros de som ou nas mídias sociais, o jingle fez muito sucesso nas campanhas para prefeito, no Brasil. A música foi usada como paródia até nas eleições norte-americanas, em montagens no Twitter, quando Biden ultrapassava Trump na contagem de votos. Mas qual a origem da música? O Povo, parceiro do CORREIO pela Rede Nordeste, conversou com César Araújo, 26, que compôs o hit das eleições 2020.

No início deste ano, o empresário Neto Produções foi procurado por um pré-candidato do interior piaiuense, que estava interessado em um jingle. O cantor e compositor, César Araújo, 26, mora em Pedro II, cidade do norte do Piauí, com cerca de 38 mil habitantes, e ficou responsável por criar a letra da música genérica.

Naquele período, de acordo com as leis eleitorais, ainda não era possível citar o nome candidato. Por esse motivo, não há nenhuma menção que identifique para quem o jingle foi feito. Assim, ela pôde ser comercializada para outros interessados. "Eu fiz a música dessa forma e ela terminou ficando universal, para qualquer candidato", conta César. O jingle é uma adaptação da música "Menina pavorô", da banda Forró Perfeito de Brasília.

O compositor relata que já produzia jingles eleitorais e o sucesso aconteceu devido à exaltação que a letra traz ao político. " Eu me dei conta que a música estava fazendo sucesso quando um rapaz do Rio Grande do Norte me ligou. Ele me propôs que eu fizesse uma adaptação para o candidato dele". Sem entender como a música do interior do Piauí tinha chegado no estado vizinho, ele recebeu a resposta que a música estava "estourada" em todos os grupos de WhatsApp de lá.

O músico diz que não não sabe onde o jingle é mais tocado, mas a região Nordeste é de onde ele recebe o maior número de mensagens nas redes sociais. "Eu já tenho relatos da música tocando até no estado do Acre, para você ter noção. Então, não dá pra ter uma dimensão. O que eu posso dizer é que ela está mais forte ainda na região Nordeste.”

No Ceará, a música é tocada em muitas cidades, principalmente no interior do Estado, como Juazeiro do Norte e Mombaça. Muitos candidatos utilizam a música “o homem disparou” em suas campanhas. Ela também se adapta caso seja uma candidata mulher. Existem cidades que os opositores usam o jingle.

A parceria com Karkará e os Vilões do Forró veio após o sucesso da música. O empresário Patrício CDs e o músico Karkará estavam montando um álbum apenas com jingles e convidou César para participar e cantar a faixa. "Eu recebi um contato do empresário do Carcará. Ele me propôs fazer uma parceria e um clipe com eles", diz.

O dono de "o homem disparou" fala que já recebeu pedido de shows em diversos estados como Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e outras localidades do Brasil. Porém, devido a restrições de shows por causa da pandemia do novo coronavírus, ainda não é possível se apresentar. "Com fé em Deus, quando tudo normalizar, a gente tá aí pronto pra tocar em qualquer evento".