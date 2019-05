‘Ô louco, meu’: Faustão diz que Domingão deve acabar em breve

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, durante o quadro Arquivo Confidencial, exibido no Domingão do Faustão, revelou um possível fim próximo da atração dominical da TV Globo. “O dia que o programa acabar, e esse dia não está longe, eu revelo os verdadeiros bastidores do ‘Arquivo Confidencial'”, disse.

Faustão também comentou que nem tudo funcionava às mil maravilhas na produção do quadro e que tinha até parente que evitava falar com o homenageado.

A Globo não se pronunciou sobre a afirmação do apresentador.

Em entrevista recente, Faustão disse quer ver se consegue esticar a atração por mais uns “dois ou três anos” para “pagar as contas”. Além disso, afirmou que não pensa em se aposentar, pois tem filho pequeno.