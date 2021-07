O novo sorriso: sobrancelhas ganham cuidados especiais na pandemia

Com as indispensáveis máscaras, o olhar passou a se destacar mais do que nunca. Quase como um novo sorriso. Por isso, caprichar no design das sobrancelhas virou item de primeira ordem e opção de muita gente para chamar atenção e complementar o orçamento. Foi o que aconteceu com Cleidiane Rocha, de 30 anos, que há um mês concluiu a formação no curso Design de Sobrancelhas e abriu um studio, no bairro da Mata Escura.

O design simples por lá custa R$ 10. Com henna, R$ 20. “Eu busquei me profissionalizar mais, já que tinha começando a empreender. Na pandemia, as pessoas deixaram a maquiagem de lado por conta da necessidade de usar máscara. A sobrancelha ressalta muito o nosso olhar e se transformou no novo sorriso. Minha renda hoje é totalmente desse trabalho”, conta.

Cleidiane já trabalhou como auxiliar de serviços gerais e em lojas de confecções, mas, na verdade, sempre gostou muito da área de estética. Toda vez que podia, fazia design de sobrancelhas nas clientes que frequentavam o salão de beleza da mãe, localizado na região de Novos Alagados. Hoje, ela é uma das alunas formadas pelo curso Design de Sobrancelhas, promovido pela Associação de Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI Brasil) para os moradores do local.





Cleidiane Rocha é uma das alunas formadas pelo curso

(Foto: Fabiana Vieira/ Divulgação - AVSI Brasil)





O barbeiro Jailson Menezes também passou pelo curso. Ele trabalha com atendimento a domicílio e viu aí a oportunidade em ofertar o serviço também para homens. “Atendo por semana 10 a 15 pessoas para fazer o corte e barba, mas agora eu já aproveito e ofereço a sobrancelha no pacote. O público masculino tem se interessado cada vez mais em cuidar do olhar, afinal, é o que fica aparente por cor conta da máscara”, diz.

Ele já teve uma barbearia, mas precisou fechá-la. Porém, pretende abrir um novo negócio, em breve e, inclusive, ampliar o atendimento para mulheres. “Daqui para frente pretendo investir em qualificação para maquiagem e corte feminino. O design de sobrancelha acaba sendo um caminho também para começar a conquistar essa clientela”, planeja.



Após capacitar, gratuitamente, desde abril, cerca de 200 pessoas, o Curso Design de Sobrancelhas está com inscrições abertas até sexta-feira (16) para mais uma turma. Com carga horária de 30 horas, são 80 vagas distribuídas em quatro turmas presenciais. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 9 9694-5580. Para fazer o curso é necessário ter idade igual ou a partir de 15 anos, CPF em situação regular e comprovante de residência.

A AVSI Brasil atua na capital baiana há 14 anos e faz um ano e meio que implementou o projeto Acolhidos por Meio do Trabalho, com a oferta de cursos no Centro de Orientação Familiar (COF), em São João do Cabrito. Além da formação em Design de Sobrancelhas também estão abertas inscrições para as 100 vagas do curso de Informática e Atendimento ao Cliente, como destaca a coordenadora, Débora Oliveira:

“Nós ofertamos cursos que possam gerar oportunidade de trabalho e renda na região, desde o ano passado e sempre no final das turmas, fazemos uma pesquisa com os alunos sobre as qualificações que mais interessam e os cursos na área de estética como o design de sobrancelhas surgiu como uma opção unânime. Na área, a estimativa é que o ganho desse profissional possa chegar a uma média de R$ 2 mil por mês, pelo menos”.

Além das técnicas, o currículo ensina como atuar em um contexto de pandemia e fortalece a capacidade de empreender. Débora conta que o projeto entrou em contato com mais de 100 empresas, entre salões de beleza e clínicas de estética, para ajudar na inserção desses profissionais: “As aulas das novas turmas começam no dia 19 de julho. São as últimas capacitações deste ano, já que o projeto termina em setembro. Porém, há uma grande chance para que a gente possa prorrogá-lo até 2022”, completa.

Para o relações públicas, especialista em negócios, consultor e diretor da agência Criativos, Rodrigo Almeida, quanto mais qualificado o profissional, maiores as chances de se destacar. “A medida em que flexibilizamos as saídas e interações sociais, percebemos o aumento na procura por procedimentos associados a beleza e bem-estar. E é nesse cenário que o segmento de estética vem registrando crescimento e inovação”.

E, de fato, o design de sobrancelhas é uma das técnicas que saem na frente entre as mais procuradas diante da retomada do segmento, junto com alongamento de cílios e visagismo (valorização da beleza do rosto), como acrescenta o especialista, o que fortalece, a aposta no setor: “As técnicas e tratamentos que valorizem olhos e sobrancelhas, destacando a área que fica à mostra estão em alta e faz as pessoas se sentirem bem e seguras consigo mesmas”, reforça



Jailson Menezes está atendendo a domícilio

(Foto: Fabiana Vieira/ Divulgação - AVSI Brasil)

SERVIÇO

Curso Gratuito Design de Sobrancelhas

Inscrições: por agendamento, através do Whatsapp (71) 9 9694-5580.

Requisitos: ter idade igual ou a partir de 15 anos, CPF em situação regular e comprovante de residência.

Aulas presenciais: segunda à sexta-feira no Centro de Orientação Familiar (COF), em São João do Cabrito, divididas em quatro turmas - 8h às 10h/ 10h às 12h/ 13h às 15h/ 15h às 17h. Início das turmas, 19 de julho.