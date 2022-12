Obra de Henri Matisse (reprodução)

O popular é quase sempre matriz para a arte erudita. Uma obra, em qualquer técnica ou tendência, poder ser um acontecimento que dará certo. Acontecimento este que convém passar para um projeto de carreira. Uma das coisas mais importantes é se verificar a invenção do homem do povo, quando da busca pelo popular.

A população simples vai concentrando espaços do afeto, de modo marcante. A casa inverte a ordem das formas e do gosto das camadas eruditas, ainda que possa reproduzí-las por meio da apropriação. Por ser território livre à imaginação, fundando os lugares da família, a casa envolve-se numa aura onírica que a torna pessoal dentro das diferenças possíveis numa dada ambiência que transita pelo plano sensível, podendo assim materializar espaços imaginários. Nessa arquitetura destaca-se sua divisão interna, bem como se destacam os ornatos das fachadas e muitas vezes as cores intensas, em sendo o colorido o elemento predominante no gosto popular.

A obra é um conjunto de várias fases, que se nutre entre passagens pela coerência e vai se desenrolando sem perder os vínculos escolhidos. Pode-se retornar ao passado como Pablo Picasso e Henri Matisse o fizeram na década de 1940, mas guardando a mesma atmosfera e acrescentando novos elementos. Afinal eram deles todos os elementos em questão. Por vezes, alguns artistas acham que não concluíram determinado período e voltam para cumprir o que pensam que seja necessário até esgotar o tema. Esgotar no sentido de que naquele momento não existem mais achados, mas não se fecha a obra, sempre haverá possibilidade de retorno e novas visitas. Como também é licito “rever” obras de outros artistas como Picasso fez na década de 1960 com O Almoço Sobre a Relva de Manet e As Meninas de Velásquez. Mas Picasso pintava Picasso e mudava Picasso.

Nos anos 1950 e 1960, os críticos brasileiros cobravam dos artistas “coerência” - esta era uma forma de prisão, quem era pintor deveria só pintar, escultor esculpir; desenhista desenhar; gravador só fazer gravuras. Por medo da crítica, que nestas décadas era poderosíssima, pois tinham até o poder de destruir reputações, os artistas ficavam receosos e podavam suas possibilidades criativas. Hoje, pelo contrário, muitos artistas são multimodos e isso é considerado um valor que se agrega. Sabe-se que a intimidade com vários materiais e técnicas dá ao autor maior possibilidade e enfrentamento, e multiplica os resultados. Um artista sempre vai ter sua técnica de eleição. Mas não pode se esquecer da coerência. É fator essencial.